Daniela Kosan suma otro logro en su vida en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Luego de varios años de estar lejos de Venezuela y residenciada en Miami, Daniela Kosan logra tener la ciudadanía estadounidense. Para compartirlo con sus seguidores usó sus redes sociales, en donde publicó un carrusel de fotos del momento junto a Carmen Montcourt, su madre.

Oficialmente con la ciudadanía

La exreina de belleza y presentadora de televisión contó anécdotas como fue llegar al lugar donde obtendría la ciudadanía. En primer lugar, saliendo de su hogar el pantalón blanco que usaba se manchó, pero eso no detuvo a la criolla para llegar a tiempo.

Feliz, y junto a su representante legal, compartieron la noticia más esperada de su vida. Al mismo tiempo que agradeció a la firma de abogados que la apoyó en todo su proceso migratorio. Kosan estuvo al lado de su madre durante todo el acto de juramentación.

¡Celebración!

Para festejar que Daniela Kosan obtuvo la ciudadanía estadounidense, junto a su progenitora fueron a un restaurante, en donde aprovecharon para comer un bowl de salmón, sopa de auyama, pavlova y el french toast.

Según la evaluación de la famosa todo estaba con “20 puntos”. Por último, finalizó sus con: “¡Seguimos alcanzando sueños, logrando metas!”.