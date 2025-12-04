¡Confirmado! México enfrentará a Portugal con Cristiano Ronaldo para reinaugurar el Estadio Azteca

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha confirmado dos encuentros de preparación de alto impacto para la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026. Los rivales de lujo serán las selecciones de Portugal y Bélgica.

El partido que ha desatado la euforia es el que sostendrá el 'Tri' ante la selección lusa, programado para el martes 28 de marzo de 2026. Este encuentro marcará oficialmente la reinauguración del histórico Estadio Azteca, tras una profunda remodelación, que ahora llevará el nombre comercial de Estadio Banorte.

El Duelo más Esperado: Cristiano Ronaldo en México

El anuncio ha generado una expectativa masiva entre los aficionados, principalmente por la inminente presencia de la leyenda portuguesa Cristiano Ronaldo. La visita de uno de los mejores jugadores de la historia a un estadio renovado convierte a este partido en uno de los eventos deportivos más grandes en México en años recientes.

La atención se ha centrado inmediatamente en la disponibilidad y los precios de los boletos. Con el objetivo de controlar la alta demanda, el acceso a las entradas se perfila como uno de los más competidos en la historia del inmueble.

Preventa Exclusiva y Boletos de Lujo

La empresa encargada de la distribución ha detallado que la preventa de boletos se realizará de forma exclusiva del 10 al 12 de diciembre. El proceso estará limitado a compras realizadas mediante tarjetas de crédito y débito de un banco patrocinador específico.

Además, para facilitar la adquisición de las entradas, el comunicado oficial confirmó que los tarjetahabientes de crédito del banco patrocinador podrán diferir sus compras a meses sin intereses.

Los precios, sin embargo, han generado debate. El periodista deportivo de TUDN, Alejandro de la Rosa, adelantó en sus redes que los boletos en las secciones más exclusivas podrían alcanzar un costo de entre $7,000 y $8,000 pesos por localidad.

De la Rosa también lanzó una seria advertencia sobre el fenómeno de la reventa, proyectando precios aún más estratosféricos. "Seguramente habrá boletos que superen los quince o veinte mil pesos sin problema en la reventa", afirmó, recomendando a los aficionados comenzar a ahorrar desde ahora si desean asegurar su lugar en el histórico partido.

El Historial Inclinado: México vs. Portugal

El encuentro será una nueva oportunidad para que el combinado nacional mejore su historial ante el conjunto europeo. México y Portugal se han enfrentado en cinco ocasiones, con un balance claramente favorable a los lusos, pues el 'Tri' nunca ha logrado vencerlos (0 victorias, 2 empates y 3 derrotas).

Los antecedentes más destacados incluyen: