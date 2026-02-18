Cambio de era en Seattle: la familia Allen pone en venta a los campeones de la NFL

Suscríbete a nuestros canales

Los Seattle Seahawks saldrán oficialmente al mercado, cumpliendo así con los deseos finales de su fallecido dueño, Paul Allen. Los herederos del magnate anunciaron este miércoles el inicio del proceso de venta de la franquicia, la cual atraviesa uno de sus mejores momentos tras conseguir la segunda victoria en el Super Bowl de su historia.

Aunque la NFL no emitió comentarios de inmediato y los herederos de Allen se limitaron a un breve comunicado.

Los detalles del proceso de venta

Para gestionar esta histórica transacción, se han designado al banco de inversión Allen & Company y al bufete de abogados Latham & Watkins. Se estima que el proceso se extienda durante toda la pretemporada, y cualquier acuerdo final de compra deberá ser ratificado por el resto de los dueños de la NFL.

Previo al Super Bowl, el comisionado de la liga, Roger Goodell, elogió la gestión del patrimonio de Allen, destacando que han realizado un trabajo fundamental en cuanto a la ejecución y estabilidad del equipo. “Eventualmente, el equipo tendrá que venderse. Esa será la decisión de Jody cuando llegue el momento, y nosotros la apoyaremos”, afirmó Goodell.

Esta decisión es coherente con las directivas dejadas por Paul Allen, quien estipuló que sus propiedades deportivas debían venderse eventualmente para destinar todas las ganancias a fines filantrópicos.

Transición en el imperio deportivo de los Allen

Cabe destacar que los Seahawks pertenecen a la familia Allen desde 1997, cuando Paul adquirió el equipo por 194 millones de dólares para evitar que la franquicia se mudara de ciudad. Bajo el nuevo acuerdo, se espera que el equipo permanezca en Seattle, ya que cuentan con un contrato de arrendamiento en el Lumen Field que se extiende hasta 2032, con opciones de prórroga por tres décadas más.

Desde el fallecimiento de Paul Allen en 2018, cofundador de Microsoft, su hermana Jody ha estado al frente de los Seahawks y de los Trail Blazers de la NBA. La venta del equipo de fútbol americano sigue los pasos de la franquicia de baloncesto; en septiembre pasado, los herederos acordaron vender los Trail Blazers a un grupo inversor liderado por Tom Dundon.

El mercado de la NFL ha alcanzado cifras récord recientemente. El último equipo en cambiar de manos fueron los Washington Commanders en 2023, adquiridos por un grupo liderado por Josh Harris por la suma de 6.050 millones de dólares. Dado el éxito reciente de Seattle, se espera que el precio de venta sea similar o incluso superior.