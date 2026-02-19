Susto en Charlotte: LaMelo Ball sale ileso de un aparatoso accidente de tránsito

Suscríbete a nuestros canales

La estrella de los Charlotte Hornets, LaMelo Ball, ha protagonizado un momento de tensión en el centro de la ciudad. El base de 24 años salió ileso tras verse involucrado en un accidente entre dos vehículos la tarde del miércoles, según confirmó una fuente cercana a la situación que solicitó el anonimato.

Aunque todavía no se ha hecho público el informe policial oficial, los detalles preliminares sugieren que el incidente fue más aparatoso de lo que su estado de salud indica.

Detalles del incidente en el centro de la ciudad

El accidente ocurrió poco antes de las 5 p. m. en una intersección concurrida. Según un video obtenido por la cadena local WSOC-TV, Ball conducía su llamativo Hummer de camuflaje hecho a medida cuando colisionó con otro automóvil. Las imágenes del siniestro muestran daños significativos en el vehículo del jugador, destacando la ausencia de la llanta delantera izquierda tras el impacto.

Minutos después del choque, se pudo ver a Ball —quien vestía una sudadera con capucha de los Hornets color aguamarina— abandonando su camioneta por su propio pie para subir a otro vehículo que lo retiró de la escena. Por su parte, el conductor del segundo auto involucrado fue captado saliendo con calma de su unidad, sin que se reportaran heridos de gravedad en el lugar.

En medio de una racha ganadora

Este incidente llega en un momento crítico para la franquicia. Los Hornets han mostrado un nivel impresionante recientemente, logrando la victoria en 10 de sus últimos 11 partidos. Tras el receso del Juego de las Estrellas, el equipo tiene programado recibir a los Houston Rockets este jueves por la noche en el Spectrum Center.

Afortunadamente para los aficionados de Charlotte, parece que su jugador franquicia podrá estar presente, evitando lo que pudo haber sido una baja devastadora para las aspiraciones del equipo en la recta final de la temporada.

Charlotte: una ciudad complicada para los astros del deporte

Lo ocurrido con Ball parece reavivar una extraña "maldición" para los atletas profesionales en las calles de Charlotte. El accidente tuvo lugar a menos de una milla de donde el ex mariscal de campo de los Carolina Panthers, Cam Newton, sufrió una fractura en la espalda en 2014 tras volcar su camioneta cerca del Bank of America Stadium.

Más recientemente, en 2024, el también mariscal de campo de los Panthers, Andy Dalton, sufrió una lesión en el pulgar en un choque de similares características. En esta ocasión, la suerte estuvo del lado de LaMelo Ball, cuyo vehículo de diseño único parece haber cumplido su función de proteger al conductor, aunque terminó severamente dañado.