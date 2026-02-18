Jayson Tatum indeciso en retornar a las canchas

Suscríbete a nuestros canales

En un momento crítico de la temporada 2025-2026 de la NBA, la superestrella de los Boston Celtics, Jayson Tatum, ha roto su silencio respecto a su proceso de rehabilitación.

Tras meses de especulaciones tras su rotura del tendón de Aquiles sufrida en los playoffs de mayo de 2025, el alero estrella ha confirmado que "todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre si jugará esta temporada", dejando en vilo tanto a la organización como a los aficionados.

El dilema del "Todo o Nada"

Tatum, quien recientemente cumplió 40 semanas desde su intervención quirúrgica, se encuentra en una encrucijada médica y personal. Aunque los informes médicos indican que su progreso ha sido "excepcional" —habiendo participado recientemente en sesiones de cinco contra cinco con el equipo filial de la G-League (Maine Celtics)—, el jugador prefiere mantener la cautela.

"Pensar en el final te roba el presente, pero en este caso, el presente se trata de escuchar a mi cuerpo", declaró Tatum en una reciente entrevista. "No he dicho que no jugaré, pero tampoco puedo asegurar que estaré ahí. La meta es estar al 100%, y si eso significa esperar hasta la próxima campaña para no comprometer los próximos diez años de mi carrera, es una opción que estamos reevaluando".

Un equipo que sabe competir en la ausencia

Mientras Tatum decide su futuro inmediato, los Boston Celtics han demostrado una resiliencia asombrosa. Bajo el liderazgo de Jaylen Brown, quien está firmando una temporada de calibre MVP, y el sólido rendimiento de jugadores como Kristaps Porziņģis (antes de su traspaso a los Warriors), el equipo se mantiene en los puestos de vanguardia de la Conferencia Este con un récord de 35-19.

Esta solidez colectiva le otorga a la gerencia de Brad Stevens un "colchón" de seguridad. No hay una presión externa urgente para forzar el regreso de Tatum antes de los playoffs, lo que permite que la decisión sea puramente médica y estratégica.

La sombra del tendón de Aquiles

La lesión del tendón de Aquiles sigue siendo una de las más temidas en el deporte de élite. Aunque la medicina deportiva ha avanzado drásticamente —con ejemplos recientes de recuperaciones exitosas en menos de un año—, la NBA ha iniciado investigaciones sobre el aumento de este tipo de lesiones en la liga. Para Tatum, de 27 años, el riesgo de una recaída por un regreso prematuro es un factor de peso en sus dudas actuales.

Fuentes cercanas a la liga sugieren que Tatum podría estar considerando el "modelo de precaución total", similar al que siguieron otras estrellas en el pasado, asegurando una movilidad completa y explosividad antes de enfrentar el ritmo frenético de la postemporada.