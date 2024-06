Presentador de fútbol confunde a Lenny Kravitz con Jay Z en la final de la Champions League ¡Qué bochorno!

Los eventos deportivos suelen atraer una gran cantidad de celebridades del entretenimiento en sus encuentros, tras el triunfo del Real Madrid en la final de la UEFA Champions League, algunos famosos dijeron presente en el evento.

La estrella principal de la noche fue el cantante de rock, Lenny Kravitz, el encargado de dar música y show en la previa del partido disputado por el Real Madrid y Borussia Dortmund.

El estadounidense de 60 años, deslumbró con su potencial voz y guitarra, en una presentación cargada de energía, euforia y mucho fuego, con un equipo de bailarines que darían el inicio del performance, Kravitz, interpretó varias canciones de su repertorio como "Fly Away” , “Are You Gonna Go My Way”, además de su reciente lanzamiento “Human”, éxitos innegables en su carrera musical.

No hay duda que presentarse en estos eventos máximos no sólo abre puertas, sino que eleva el estatus del artista, personalidades como: Anitta, Marshmello y Dua Lipa, han sido protagonistas de esto importante evento deportivo.

Lenny Kravitz / Cortesía

Bochornoso momento televisivo

Como es costumbre, los famosos se dan cita en dicho acontecimiento histórico, el rapero Jay Z no fue la excepción y fue captado en vivo y directo mientras conversaba con el delantero del Real Madrid, Vinicius Jr, quien, a juicio del periodista y narrador deportivo español, se trataba del cantante Lenny Kravitz.

Mientras tanto, en las redes sociales se desató una ola de comentarios haciendo eco del bochornoso momento que vivió el presentador al confundir a Jay Z con Lenny Kravitz, aunque, el parecido entre ambos es cuestionable, se vivió con mucho humor y gracia.