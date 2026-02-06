Imane Khelif rompe el silencio sobre su perfil genético

Suscríbete a nuestros canales

En una exclusiva para el prestigioso diario francés L'Équipe, la boxeadora argelina Imane Khelif ha realizado declaraciones que marcan un antes y un después en su carrera y en el debate sobre la elegibilidad en el boxeo femenino.

Por primera vez, la medallista de oro ha admitido públicamente poseer una configuración genética que ha sido objeto de intensas especulaciones. Según lo reportado, Khelif confirmó que posee cromosomas sexuales masculinos y detalló la presencia de un componente genético clave en su desarrollo.

¿Qué significa el gen SRY?

Desde un punto de vista científico, el gen SRY (del inglés Sex-determining Region Y) es el responsable de iniciar el desarrollo de las características masculinas en el embrión. Su presencia suele estar vinculada a una condición de Diferencia de Desarrollo Sexual (DDS), donde una persona puede presentar rasgos físicos femeninos pero poseer una carga genética XY.

Es importante notar que, aunque esta información circula con fuerza, ni L'Équipe ni la propia Imane Khelif han emitido un comunicado oficial conjunto que confirme esta entrevista en los términos exactos de una "admisión". Hasta la fecha, los informes médicos filtrados anteriormente no han sido validados por la boxeadora como una confesión voluntaria, y ella ha defendido constantemente su derecho a competir como mujer, categoría en la cual ha vivido desde su nacimiento.