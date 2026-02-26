Cristiano Ronaldo responde de esta manera a un compañero de selección

Suscríbete a nuestros canales

La tensión competitiva en Arabia Saudí sumó un nuevo capítulo con protagonistas bien conocidos y de alto impacto en sus respectivos equipos. Cristiano Ronaldo y Rúben Neves, habituales compañeros en la selección portuguesa, volvieron a coincidir en el centro de la conversación, aunque esta vez desde bandos opuestos en la liga local, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

El origen del revuelo estuvo en unas declaraciones de Neves, mediocampista del Al-Hilal. El futbolista de 28 años cuestionó ciertos criterios arbitrales y dejó unas declaraciones que han dado mucho de qué hablar entre los fanáticos portugueses.

“He visto jugadores jugando casi al baloncesto y con el balón dentro del área, y los árbitros van a la pantalla y aun así no pitan penalti”, declaró Neves.

Cristiano Ronaldo y Rubén Neves

La respuesta llegó sin ruedas de prensa ni entrevistas de parte de la máxima estrella de este campeonato. En el triunfo por 0-5 del Al-Nassr frente a Al-Najma el pasado miércoles 25 de febrero, Cristiano Ronaldo fue el encargado de inaugurar el marcador desde los once metros. Por si fuera poco, con ese tanto, alcanzó 21 goles en 21 jornadas de la Saudi Pro League.

Pero más allá del número, lo que dio la vuelta a las redes fue su peculiar festejo. Tras convertir el penalti, el delantero simuló un espectacular “mate” en el aire, repitiendo el gesto varias veces antes de celebrar con sus compañeros.

Una celebración poco habitual y que muchos interpretaron como una réplica cargada de ironía hacia las palabras de su compatriota y que esta es su respuesta hacia sus declaraciones.

Asimismo, la cuenta oficial de Al-Nassr añadió un toque picante con un mensaje que comparaba fútbol y baloncesto, entendiendo que la liga ha comenzado a crecer gracias a la llegada de figuras de la talla del máximo goleador del fútbol profesional.

Finalmente, esta posible rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Rubén Neves dará mucho de qué hablar en los próximos días, tomando en cuenta que serán parte fundamental de su selección en la próxima Copa del Mundo 2026.