Así fue el juego del gigante venezolano de 2.18 metros ante Nicaragua

La Vinotinto de las alturas jugó su último partido preparatorio para la Americup 2025. El encuentro midió a Venezuela con su similar de Nicaragua en Managua, sede del venidero torneo continental. En este compromiso los criollos ganaron 85-84 en un partido que los exigió de principio a fin.

¿Qué hizo Enrique Medina contra Colombia?

El partido sirvió para ver una vez más en acción a Enrique Medina Roa, el gigante de 2.18 metros que se perfila a ser el centro titular de Venezuela en el futuro no tan lejano. La presencia del joven de 21 años es muy importante, ya que Venezuela históricamente ha tenido problemas en la pintura.

Durante el partido, no se vio la mejor versión de Medina, quién solo estuvo en acción 5 minutos. En ese tiempo, no anotó puntos y tan solo capturó un rebote además de propinar dos faltas personales.

Esta es la cifra más baja en puntos del gigante de 2.18 metros en los tres compromisos de preparación que tuvo Venezuela, ya que contra Uruguay había anotado 6 puntos y 5 contra su similar de Colombia

Futuro G-League para el gigante de 2.18 metros

Medina, fue seleccionado recientemente en el draft de la G-League (la liga de desarrollo de la NBA), por el filial de Charlotte Hornets y poco después intercambiado al equipo filial de Dallas Mavericks.