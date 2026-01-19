Champions League: El Real Madrid quiere sellar la clasificación en el Santiago Bernabéu

Suscríbete a nuestros canales

El Estadio Santiago Bernabéu abre sus puertas este martes a las 4:00 PM (hora de Venezuela) para un duelo que marcará el rumbo en el torneo para ambos equipos.

El Real Madrid recibe al AS Mónaco en la séptima jornada de la fase de liga de la Champions League, en lo que se siente más como una "final" por la supervivencia anímica que como un simple trámite clasificatorio.

El Madrid busca reconciliarse con su afición

Aunque el equipo de Álvaro Arbeloa viene de sumar tres puntos en LaLiga tras vencer Levante, el ambiente en Chamartín es eléctrico y no precisamente por entusiasmo.

La pitada histórica que la afición dedicó a sus jugadores el pasado fin de semana dejó claro que el madridismo no olvida fácilmente. Las heridas de la derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona y la humillante eliminación en Copa del Rey contra Albacete siguen abiertas.

Para los merengues este partido es la oportunidad de oro para detener la hemorragia. Una actuación convincente aseguraría prácticamente el billete a la siguiente ronda y serviría como el primer paso para reconciliarse con una grada que exige, por encima de todo, actitud y un fútbol acorde a la grandeza del escudo.

La amenaza del asalto al Bernabéu

Por su parte, el equipo francés llega a la capital española con el cuchillo entre los dientes. Actualmente, el Mónaco se ubica en la posición 19 con nueve puntos, pero la tabla está tan apretada que un triunfo en Madrid los catapultaría directamente a la línea de puntos del propio conjunto blanco.

Ante esta situación, ganar en el Bernabéu para a ser el objetivo, permitiéndoles aspirar seriamente a la clasificación directa a octavos de final, evitando el desgaste de la ronda de play-off.

Saben que se enfrentan a un Madrid herido y vulnerable, por lo que, tratarán de aprovechar el nerviosismo de la grada local para dar la sorpresa.