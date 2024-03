Tarek William Saab sobre Canserbero: “Fue una víctima de la envidia y del odio”

Durante este lunes se llevó a cabo una misa en honor al rapero venezolano Tyrone González, mejor conocido como Canserbero. La eucaristía se llevó a cabo en la sede del Ministerio Público, a manera de conmemoración del cumpleaños número 36 del artista. En medio del evento, el fiscal general de la República, Tarek William Saab afirmó que Canserbero “fue víctima de la envidia y del odio de los hermanos Améstica”.

El sacerdote Numa Molina fue el encargado de oficiar la misa en la que además del fiscal, estuvieron presentes el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, varios funcionarios del Ministerio Público y diferentes familiares de la víctima.

Según declaró Saab, con el oficio de la misa en conmemoración del cumpleaños número 36 del cantante, no solo se le hizo un homenaje a su memoria, sino que además es una especie de “resurrección, porque Canserbero ha resucitado, sin lugar a dudas, luego de que se haya trabajado de manera tan profesional, tan mística, tan técnica, tan lleno de fe y de cariño por saber lo que efectivamente había ocurrido ese 18 de enero fatídico del año 2015”, sentenció el fiscal.

Además, el fiscal tuvo unas palabras con respecto a su arte, asegurando que esta “se ha multiplicado de manera exponencial jamás vista, quienes no lo oían ahora lo oyen, quienes antes no lo respetaban pensando que pudo haber sido un asesino, un suicida, lo admiran y lo veneran porque no se merecía ese final en la luz más brillante de su carrera musical”.

Saab se refirió también a las personas que le conocieron personalmente, asegurando que esas personas “sabíamos de su personalidad nostálgica, bondadosa, tranquila, pacífica, nada que ver con ese perfil que quisieron endilgarle durante estos 8 años y medio”. Al mismo tiempo, sentenció que aunque “intentaron matarlo también moralmente, luego de matarlo físicamente, hoy la verdad es otra, su arte está siendo admirado en el mundo entero.”

La hermana del rapero, Leticia Jackelin Ferrer Orama aprovechó para agradecer al “Ministerio Público, al fiscal, a los psicólogos, psiquiatras, a los periodistas, y todos los que participaron en este caso, en una investigación muy clara, muy detallista donde estuvimos presentes en todo momento los familiares de Tyrone”.

¿Quién era Canserbero?

Canserbero nació en Caracas el 11 de marzo de 1988 y desde temprana edad mostró su gran amor por la música, pero no fue hasta 2010 cuando finalmente saca su primer trabajo discográfico junto a su gran amigo, el productor musical KPU. De allí en adelante, Tyrone comenzó a hacerse un puesto en la música, logrando convertirse en uno de los más fuertes exponentes del género Hip Hop en Latinoamérica.

El 19 de enero de 2015 fue asesinado por su ex manager, Natalia Améstica, en complicidad con el hermano de su victimaria, Guillermo Améstica. En el incidente ocurrido en la ciudad de Maracay, también resultó asesinado el músico Carlos Molnar.

Ocho años tuvieron que pasar para que finalmente se esclareciera el caso y los responsables fueran sentenciados a pagar por los hechos ocurridos en el apartamento ubicado en la zona norte de Maracay.