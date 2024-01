Caso Canserbero: Un día como hoy de 2015 fue encontrado el cuerpo del cantante (+Fuertes imágenes)

El cantante Tirone José González Orama, mejor conocido como Canserbero, siempre será recordado como uno de los artistas venezolanos más destacados de la música, con sus letras era capaz de llevar a cualquiera a una gran poesía de realidad sobre diversas situaciones de la vida. Sin embargo, toda esa luz y gran talento dijo adiós a este plano el 19 de enero del 2015, cuando su cuerpo junto con el Carlos Molnar, fueron hallados muertos en el edificio Camino Real, ubicado en la urbanización Andrés Bello, de la ciudad de Maracay.

Aunque en aquel año se conoció de manera pública que según el cantante de rap luego de matar a puñaladas Molnar, decidió suicidarse lanzándose del piso 10 del edificio ya mencionado, 8 años más tarde la justicia nacional bajo la autoridad del fiscal Tarek William Saab, decidió en el 2023 reabrir el caso para mostrar al mundo lo que realmente ocurrió.

Primero, la justicia imputó a Natalia Améstica (exmánager de Canserbero y pareja sentimental de Carlos Molnar), junto a su hermano Guillermo Améstica, por obstrucción a la justicia y falta atestación. Tras varias entrevistas y pruebas recaudadas ambos sospechosos revelaron a la fiscalía y al país que si fueron los culpables del crimen del intérprete de “Mundo de piedra”.

“Yo les hice un té y coloqué Alpram de 0,5, ellos bebieron una taza cada uno y al momento de quedarse somnolientos, ataque a Carlos al cuello, cae al piso, lo ataqué por la espalda y el brazo”, aseguró en un video Natalia, que luego de apuñalear a quien fuese su pareja fue tras del artista. “Él (Canserbero), cae al sofá dormido y es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado. Sin saber que, hacer desesperada llamé a mi hermano Guillermo, él llegó a las 11.00 p.m. acompañado de tres funcionarios del Sebín y terminaron de arreglar la escena”, narró.

En este sentido la mujer indicó que la causa que la llevaron a cometer el atroz crimen fue que su exesposo Carlos, no le dio un dinero correspondiente a una gira musical que había realizado Canserbero en Chile, y que su ira aumentó cuando también le informó que no sería más la manager el rapero.

Igualmente, las autoridades lograron dar con el paradero de los funcionarios del Sebin que ayudaron en la escena, identificados como Edgar Trillo, Gilbert Cruz y Teresa Pinto, quienes están siendo acusado de obstrucción a la justicia, corrupción agravada y asociación para Delinquir. Al igual, que la patóloga del suceso Solangela Mendoza, también enfrenta cargos.

Sin embargo, en las ultimas horas el caso a dado un gran vuelco de 360 grados, luego de que Natalia entregara a sus abogados Jennifer Alfaro y Ciro Colombero, nuevos relatos del suceso en el cual se retracta y asegura que escuchó fuertes golpes de la habitación de Canserbero y que llamó a emergencias para que la ayudarán.

“Me pare de un salto y me fui corriendo a mi baño con teléfono en mano, empecé a llamar al 911, después escuché vidrios romperse, abrí la puerta y una vecina del frente ve a Carlos tirado en el piso. La señora flor me agarra las manos y me dice en voz preocupada, “Niña se lanzó alguien”. Yo no entendía nada hasta que me llevó a su balcón y fue cuando vi a Canserbero en el piso”, escribió.

Con esas nuevas declaraciones un nuevo rumbo toma el caso del cantante, que parece que no podrá descansar en paz.

Hoy a nueve años de su lamentable muerte seguidores y el mundo han reconocido su indudable talento, y es que, el nacido el 11 de marzo del año 1988, logró importantes galardones en su carrera como el premio al Mejor Artista Hip Hop en los Premios Dixtorxión. Mientras, que en el 2023, la revista Rolling Stone lo nombró como el mejor rapero en español.