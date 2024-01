Habla Kpu, el productor musical de Canserbero el cual es buscado por el Ministerio Público y la Interpol

El pasado 2 de enero, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció la búsqueda de Leandro Áñez, productor musical que trabajó con Tirone González, mejor conocido como Canserbero. Al apodado KPU, se le acusa de querer adueñarse de manera ilegal de los derechos de autor de las canciones del rapero, gestión que intentó realizar a cinco años de su asesinato.

"El Ministerio Público, posterior a solicitar la orden de aprehensión, en contra de Leandro Añez (alias KPU) por los delitos de Falsa Atestación ante Funcionario Público, Plagio y Asociación para Delinquir: informa que la misma ya fue decretada por el Tribunal Segundo en Funciones de Control AMC", se lee en el comunicado.

Asimismo, aseveraron que: "La Fiscalía ha recibido los movimientos migratorios de Leandro Añez, donde se deja constancia que el mismo se encuentra fuera de Venezuela: por lo que las Fiscalías 85 y 62 Nacional realizan los trámites respectivos para solicitar la ALERTA ROJA ante Interpol en contra de dicho sujeto".

Luego de varios días de silencio, el músico emitió un comunicado en sus redes sociales, en el que busca lavarse las manos sobre lo que se le está acusando: “Todo esto es falso y absurdo. No he cometido ninguno de los hechos que me imputan ni esos delitos. Quiero dejar claro que son mentiras con las que se viene ensuciando mi nombre. No hice falsa atestación ante nadie. Es absurdo pensar que alguien pueda robar las letras únicas de Tirone González a.k.a. Canserbero”.

En ese sentido indicó que, desde el año 2020 varias personas a quienes catalogó de “malas influencias”, le hicieron creer al padre del intérprete de “Querer, querernos”, quien además fue el que se quedó con las regalías del artista, que él estaba robando todo lo relacionado a la música que creó el caraqueño.

Mencionando lo reseñado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), explicó lo siguiente: “Quedó demostrado mi condición de coautor de más de 50 tracks que Tirone González a.k.a Canserbero y yo grabamos entre 2009 y 2014”, esto refiriéndose a las canciones que salieron en los álbumes “Vida” y “Muerte”, que catapultaron la fama de González.

En el mismo escrito, aclaró que el caso fue solucionado en la Southern District Court de Miami en el 2021, y finalizó en julio del año pasado, llegando a un acuerdo “amigable” con José González, padre del fallecido cantante, pues demostraron que nunca robó nada y estuvo pagándole mensualmente desde el año 2016 a José, cuando comenzaron a monetizar la música de Canserbero en las plataformas digitales.

“Quedó claro que las autorías que declaré al SAPI en el registro de producción fonográfica son idénticas a las que se leen en la portada interna de los miles de ejemplares formato CD editados en 2012m cuando Canserbero tuvo por primera vez un disco de sus obras publicado en físico”, comentó, refiriéndose a la demanda que le exigía desconocer su participación en el álbum “Vida y Muerte”.

“No hice falta atestación ante nadie. Es absurdo pensar que alguien pueda robar las letras únicas de Tirone González a.k.a Canserbero”, expresó Añez. Entre tanto, comunicó que en los próximos días publicará las pruebas de su inocencia.