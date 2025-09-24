Estados Unidos facilita la ciudadanía a personas con estos apellidos (+Lista completa)

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos, algunos apellidos con presencia histórica pueden facilitar ciertos trámites migratorios, aunque no garantizan la ciudadanía. Su relevancia radica en que aparecen con frecuencia en archivos oficiales, lo que ayuda a comprobar linajes y antecedentes familiares de manera más ágil.

Tener un apellido reconocido puede simplificar la fase de revisión de solicitudes ante el USCIS. Esto se traduce en menos obstáculos al verificar información de los solicitantes, aunque siempre se deben cumplir los requisitos legales de naturalización establecidos por el gobierno estadounidense.

Lista de apellidos más comunes

Entre los apellidos que suelen facilitar la localización de registros históricos en Estados Unidos destacan:

Anderson

Brown

Davis

Johnson

Jones

Miller

Smith

Wilson

Estas coincidencias permiten una comprobación más rápida de lazos familiares y antecedentes, aunque no sustituyen exámenes ni otros requisitos legales.

Errores frecuentes que retrasan la ciudadanía estadounidense

El trámite puede verse ralentizado por errores comunes que no tienen relación con el apellido. Entre los más frecuentes se encuentran:

Interrumpir la residencia continua con viajes prolongados.

Completar formularios de manera incorrecta o incompleta.

No prepararse para las pruebas de inglés y civismo.

Omitir información relevante, como antecedentes penales o deudas fiscales.

Recomendaciones para agilizar el proceso

Para que la solicitud de ciudadanía sea más fluida, se recomienda revisar cuidadosamente todos los formularios, preparar los exámenes con antelación y aportar información completa y precisa. Así, incluso quienes no poseen un apellido histórico pueden avanzar sin complicaciones.

Sin embargo, se debe recordar que aunque la coincidencia con linajes históricos facilita trámites, pero la residencia, exámenes y documentación completa siguen siendo esenciales para lograr la ciudadanía.