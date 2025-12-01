Dončić desata su poder e impulsa la racha victoriosa de los Lakers

Suscríbete a nuestros canales

El esloveno Luka Dončić ha demostrado que su traslado a Los Ángeles Lakers no ha disminuido su capacidad para dominar la NBA. En una noche en la que el equipo de Hollywood se impuso 133-121 a unos New Orleans Pelicans mermados por las bajas, Dončić fue la fuerza motriz que encendió la ofensiva y escribió un nuevo capítulo en los libros de récords de la franquicia.

El partido del domingo 30 de noviembre fue una exhibición de poder ofensivo desde el salto inicial. Dončić, quien asumió el rol protagónico ante la ausencia de la estrella LeBron James (descanso por molestias en el pie), anotó 20 de sus 34 puntos totales solo en el primer cuarto.

Esta explosión inicial no solo fue un golpe moral para los Pelicans, sino que también propulsó a los Lakers a una ventaja de 46-27 al final del período, igualando la quinta mayor cantidad de puntos anotados en un primer cuarto en la historia de la franquicia y la mayor de la temporada.

Números de leyenda y dominio Total

La actuación de Dončić, que culminó con una línea estadística de 34 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias, se inscribe en la tradición de las grandes figuras de los Lakers. Su reciente dominio lo coloca en la misma conversación que íconos como LeBron James, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Jerry West y Elgin Baylor, por su capacidad de dictar el ritmo del juego y lograr marcas de alto impacto en anotación y eficiencia.

El rendimiento del esloveno, sumado a los 33 puntos de Austin Reaves, ha sido fundamental para que los Lakers extiendan su racha ganadora a siete partidos consecutivos, demostrando que el equipo tiene recursos suficientes para pelear en la Conferencia Oeste, incluso con la ausencia de sus líderes históricos.

Luka Dončić no solo anota, sino que también eleva el nivel de sus compañeros. Con la racha actual, ha consolidado su papel como la nueva superestrella del equipo, infundiendo un sentimiento de optimismo en la fanaticada angelina sobre su potencial de campeonato.