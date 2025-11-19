El boricua en la mira: Esto fue lo que dijo Luis Reyes Burgos del chance de sus dos montas selectivas

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 17 de noviembre, en horas de la tarde, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) publicó por sus redes sociales, la programación de la reunión número 45 del tercer y último meeting de la temporada 2025, por lo que habrá la programación de 12 competencias entre ellas dos pruebas selectivas de grado.

El equipo de Meridiano Web, asistió este miércoles 19 de noviembre al hipódromo La Rinconada para buscar las impresiones de jinetes y entrenadores que serán los protagonistas de la mencionada jornada dominical.

En esta ocasión, el jockey boricua Luis Reyes Burgos conversó en entrevista para este medio digital acerca de sus dos compromisos importantes para el evento hípico del día domingo en la arena caraqueña.

Hay que recordar que Reyes Burgos hizo su debut el pasado domingo 16 de noviembre en la reunión 44, pues fue el encargado de montar a los ejemplares importados: Egiogbe (USA) para el Clásico Antonio José de Sucre (GI) (llegó quinto) y Fleet Street (USA) para el Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá (Versión Hembras) (figuró tercera) en sustitución del látigo venezolano Robert Capriles.

Luis Reyes Burgos: Compromisos R45 Selectivas La Rinconada

Para la presente jornada de este domingo, el látigo puertorriqueño conversó en entrevista para Meridiano Web acerca de sus dos compromisos para las importantes pruebas selectivas y estás fueron sus impresiones.

Luis un gran saludo ¿Qué expectativas tienes para este domingo con estas dos montas para las pruebas selectivas: Padel para el Clásico Burlesco (GII) y She a Baddie (USA) para el Clásico Aviación Militar Bolivariana (GII)?

Primeramente, agradecer a toda la afición de Meridiano Web. Estos son dos ejemplares que no tuve la oportunidad de trabajarlo hoy en la pista. El entrenador Carlos Luis (Uzcátegui) mantuvo el patrón de trabajo que tenía con sus galopadores.

Pienso que esta será la mejor carrera para Padel. Tengo entendido que él estuvo en el Clásico Internacional Simón Bolívar, una carrera fuerte. Allí Padel salió a correr temprano con su característica velocidad.

Para está carrera del domingo, el caballo tendrá una buena posición de salida. Se espera que salga a correr en punta la primera parte del clásico.

Mientras que la yegua She a Baddie la distancia la favorece muchísimo y es la mejor para ella. Está en su mejor condición para el clásico y la hace ganadora. Así es que espero lo mismo para la yegua si Dios quiere.

Luis, esta es su segunda semana aquí en La Rinconada. Cuéntame de la receptividad de parte del público y ¿Cómo te sientes acerca de tu primera aparición?

-Fue maravillosa. La afición venezolana me ha tratado muy bien, me siento, así como en casa. Ha sido una bonita experiencia tanto en lo personal como en lo profesional. Estoy sumamente agradecido con el trainer Carlos Luis por darme la oportunidad, al igual que el señor Antonio Álvarez y también agradecido con mis colegas jockeys venezolanos que desde el momento que llegué me han tratado súper bien.

Hablando de jockeys de aquí que te han recibido de la mejor manera, también has compartido con jockeys venezolanos en Estados Unidos, ¿Cómo tu relación con nuestros jinetes en el extranjero?

-Primeramente, muy contento y agradecido de conocer y compartir con jockeys venezolanos destacados como Junior (Alvarado), Jaramillo (Emisael), Javier (Castellano), y para mí el venezolano se caracteriza por su humildad, por el buen trabajo y tengo una maravillosa conexión con todos ellos.

Luis te deseamos éxitos en esta segunda semana acá en La Rinconada y, ¿qué mensaje le envías a la afición hípica de Meridiano Web?

-Quiero dar nuevamente las gracias a toda la afición venezolana, por el recibimiento y el trato que me han dado. Agradecido con Dios por está gran oportunidad tanto personal como profesional. Sumamente contento con todo lo que me ha pasado. Un abrazo para todos y espero lograr una victoria el domingo acá en La Rinconada para llevarle a mi país Puerto Rico y para mí.

Así es que muchas gracias a Meridiano Web por estar pendiente cada día y poder estar con la afición venezolana.