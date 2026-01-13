Actor de "El Chavo del 8" desmiente fuertes rumores de muerte

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los personajes más queridos de la serie “El Chavo del 8” es el Señor Barriga, interpretado por el comediante Édgar Vivar. El artista de 77 años, reaccionó en una entrevista a los rumores de su muerte en las redes sociales.

Fuertes comentarios

Todo comenzó hace días cuando las plataformas digitales se inundaron de mensajes de la supuesta muerte de Vivar, generando de manera inmediata mensajes de preocupación y tensión en todos sus fanáticos.

El hombre que también interpretó al personaje de Noño, se pronunció en redes sociales con un fuerte mensaje, aclarando toda la delicada situación y su estado de salud.

Mensaje de Édgar

En el texto señaló que perdió la cuenta de las veces que en redes lo han matado, algo que se le hace muy siniestro y feo.

“El año pasado me mataron, pues no me avisaron. Eso es a cada rato, yo ya perdí la cuenta, pero pues bueno, eso quiere decir que todavía soy motivo de curiosidad. Se me hace muy siniestro eso y juegan con el público”, destacó.

En este sentido, resaltó que se siente muy bien y que está listo para seguir con su carrera este 2026, para darle al público muchas sonrisas.

“Estamos razonablemente bien, gracias a Dios. Con proyectos, presiones y con esperanzas, expectativas y lo que empieza siempre cada año. Doy gracias a Dios, estoy feliz”, comentó en una entrevista para De Primera Mano.