“El Concierto de los Grandes” electrizó al 23 de enero: salsa, sorpresas y amanecer

El sábado 13 de septiembre, los fanáticos de la salsa vivieron una noche inolvidable en “El Concierto de los Grandes”, organizado por Lench Representaciones en el Estadio Chato Candela, ubicado en la Parroquia 23 de enero.

Desde las 11:26 p.m., la fiesta ya había arrancado con DJ Juan Pachanga prendiendo la pista con ritmos que elevaron la temperatura del público. La energía solo subiría de nivel con cada presentación hasta el cierre en la madrugada.

La sorpresa en "El Concierto de los Grandes"

El ambiente estaba cargado de salsa y pasión cuando apareció Kim de los Santos como invitado sorpresa poco antes de la 1 a.m. Su llegada fue celebrada con gritos y aplausos: dar estos momentos inesperados le dio al concierto una dosis extra de adrenalina, justo lo que el público necesitaba para continuar la velada a todo pulmón.

Dos estrellas internaciones en acción

Alrededor de las 2:05 a.m., Luisito Carrión subió al escenario con una presentación que combinó salsa romántica y show íntimo. Interpretó “Agua limpia”, “Una chica como tú”, “La Fuga” y “Beso a Beso”, entre otras.

El romanticismo se hizo sentir cuando el también cantante de “Cúlpame”, hizo una pequeña pausa para enviarle un beso a su esposa, quien se encontraba en el público.

El cierre llegó con Domingo Quiñones, quien arrancó con “Falta de valor” y mantuvo al público pegado hasta que el reloj marcó las 5:40 a.m. Su entrega fue total: voz potente, presencia escénica y conexión con la audiencia.

“Te quiero”, “Enséñame” y “Tú cómo estás”, fueron otros de los éxitos que retumbaron en el estadio. Para muchos, ese momento fue el que definió la noche: la salsa más pura, en su forma más intensa, vivida bajo la luna caraqueña.

El brillo del ahijado de Tito Rojas

Antes de la llegada de Luisito y Domingo, justo las 12:04 a.m., Edgar Daniel tomó el micrófono. Su voz y estilo llenaron el estadio, pero a las 12:27 a.m. decidió bajarse del escenario, dejando a los presentes extasiados tras interpretar un popurrí de hits del inigualable Tito Rojas, quien era su padrino.