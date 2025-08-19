Asoman posible gira de reencuentro con el elenco de “Somos Tú y Yo” (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Por allá en el 2007, Venevisión International Productions y Boomerang Latinoamérica se unieron para estrenar “Somos tú y yo”, el fenómeno televisivo y musical protagonizado por Sheryl Rubio y Víctor Drija.

Acompañados de otros personajes como Rosmeri Marval, Arán de las Casas, Gustavos Elis y Paola Galué, los jóvenes lograron cautivar al público con su música, romance y comedia juvenil; su narrativa siguió las vivencias de adolescentes que comparten su pasión por el arte.

El auge de la serie producida por Vladimir Pérez fue tan gigante que, llegaron a otros países de América Latina, Europa, Medio Oriente y Asia. Además, llenaron múltiples recintos con su gira musical, la cual estaría cerca de volver.

¿Vuelve "Somos tú y yo"?

Ya es un adelanto saber que, Venevisión está preparando el remake de la exitosa historia. Actualmente, se encuentran en casting para elegir a los personajes y, se desconoce si la trama será idéntica a la original, pero, las expectativas continúan aumentando.

Ahora, es un posible “tour de reencuentro” el que podría llegar para todos los fanáticos, tal como lo insinuó Sheryl en un reciente video de Instagram.

“Este video lo estoy haciendo con el motivo de hacerles una pregunta: ¿Si ‘¿Somos tú y yo’ hiciera un concierto de regreso, ustedes irían?”, fue la pregunta que dejó abierta la actriz y cantante, lo que revolucionó de inmediato su caja de comentarios.

“New York por favor!!!”, “Fui encontrada desmayada después de ver este video”, “Mujerrrr no juegues con nuestros sentimientos así!”, “Despiértenme que estoy soñando”, “Mejor es que estén todos”, “Mira Sheryl no me emociones”, fueron algunos de los comentarios.

El impacto musical de "Somos tú y yo"

Parte del éxito de la serie radicó en su dimensión en vivo. Entre 2007 y 2008 realizaron la gira “Somos tú y yo Tour”, y en 2009 llevaron a cabo el “Somos tú y yo, un nuevo día Live Tour”.

Los conciertos fueron todo un fenómeno. El elenco realizó presentaciones multitudinarias que incluían grandes producciones en vivo. Se destacaron seis conciertos en el Poliedro de Caracas y en la Plaza Monumental Román Eduardo Sandia de Mérida, todos con entradas agotadas en tiempo récord.

El repertorio incluyó los temas más emblemáticos de la serie, acompañados de coreografías, dramatización, efectos visuales y pirotecnia.

En Maracaibo y Caracas, por ejemplo, se anunciaron “mega conciertos” con un despliegue escénico de más de 30 artistas en escena, ballet, dramatización y juegos de luces.