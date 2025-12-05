Mundial 2026: Este es el grupo y rivales de España para la Copa del Mundo

Suscríbete a nuestros canales

La espera ha terminado y el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington ha sido testigo de uno de los momentos más esperados antes del Mundial 2026. Se trata del sorteo que da el pistoletazo de salida oficial a la cuenta atrás para la cita mundialista que acogerán Estados Unidos, México y Canadá el próximo año.

Ahora mismo, todas las miradas están puestas en el camino de España. La Roja ya conoce su grupo y a los rivales que tendrá que superar para soñar con la segunda estrella. El combinado nacional ha quedado encuadrado en el Grupo H, junto a las selecciones de Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

España partía desde el Bombo 1, condición que compartía con los tres anfitriones —Canadá, Estados Unidos y México— y con el resto de cabezas de serie designados por el ranking FIFA de noviembre.

Las claves del sorteo para España

En la previa ya se conocía el destino de las tres bolas de los organizadores: México al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D.

Sin embargo, la gran noticia para los nuestros radica en el diseño del cuadro. Tal y como se preveía, España y Argentina —las dos grandes potencias según el ranking actual— han sido separadas intencionadamente. El sorteo estaba predestinado para ubicarlas en lados opuestos del cuadro. La FIFA ha querido garantizar que ambos equipos, de cumplir con los pronósticos y avanzar rondas, solo puedan cruzarse en una hipotética gran final.

De momento, para este Mundial 2026 ya hay 42 selecciones confirmadas, mientras que las seis plazas restantes se decidirán en las últimas repescas internacionales.