Eden Hazard advierte al Real Madrid: "No me sorprendería que se retire con 30 años"

En medio del incesante ruido mediático y las constantes polémicas que rodean a Vinícius Júnior, una voz cercana al vestuario blanco ha alzado la palabra para lanzar una advertencia que ha hecho eco en todo el madridismo.

Eden Hazard, excompañero del astro brasileño y exjugador del Real Madrid, analizó la situación del '7' en una entrevista para la cadena belga RTBF, dejando titulares que invitan a una profunda reflexión sobre la presión en la élite.

Para él, la carga que soporta Vinícius no es solo futbolística, sino emocional, y el desgaste podría tener consecuencias drásticas a mediano plazo.

Vinícius se cansará

El ex Chelsea no se guardó nada al hablar sobre la sensación de desprotección que, según él, siente el brasileño ante las provocaciones y los incidentes en los estadios.

"Sabe que no pasa nada en cuanto a sanciones. Debe ser una carga; no me sorprendería que se retire con 30 años, que deja el fútbol porque, en cualquier caso, nada cambia", afirmó.

Estas palabras sugieren que el "ruido" constante, entre insultos, polémicas arbitrales y el escrutinio público, podría estar agotando la pasión de un jugador que, irónicamente, se encuentra en la plenitud de su carrera física.

"Solo quiere divertirse"

Más allá de la faceta competitiva, Eden Hazard quiso humanizar la figura de su excompañero, alejándolo de la imagen de provocador que muchos intentan proyectar sobre él.

Según el belga, el brasileño solo busca "divertirse" en el campo, una naturaleza que choca frontalmente con el entorno hostil que suele encontrar en cada jornada.

Estas declaraciones llegan en un momento clave, donde el Real Madrid intenta blindar a su estrella ante la presión externa y poder seguir disfrutando de su calidad.