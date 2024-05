Consejos fundamentales para las apuestas deportivas

Venezuela ha destacado por encima de la media de los países latinoamericanos en relación al interés mostrado por las apuestas deportivas, una fórmula de ocio dirigida al sector adulto que no ha dejado de crecer en los últimos años en cuanto al número de aficionados.

Esta fascinación por las apuestas es fácil de entender en un país que vive el deporte de forma tan generosa y cercana. El venezolano que interviene en este juego encuentra una motivación extra para seguir los eventos deportivos por los que se siente atraído, aumentando la intensidad de la experiencia de cada partido.

No es de extrañar, por tanto, que exista una gran cantidad de búsquedas en internet relacionadas con métodos útiles para aumentar las probabilidades de ganar en este juego. Esta selección que se presenta a continuación es, según los expertos y aficionados del sector, la que mejores resultados ofrece.

1. La especialización

El primero de los consejos es que el apostador se centre en un deporte determinado, cuanto más conocimiento histórico posea, más información actualizada, datos y estadísticas importantes sepa analizar, más posibilidades tendrá de acertar. Esto significa que no solo deben estudiar y trabajar sobre una actividad deportiva, sino también enfocarse sobre los eventos y mercados que mejor conozca, en los que se sienta más cómodo o de los que haya reunido mayor cantidad de información.

2. La elección de la casa de apuestas

Una vez que se tiene claro en qué se va a arriesgar el dinero, es importante elegir adecuadamente una casa de apuestas. En este país el Ministerio de Finanzas controla el organismo conocido como Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, que se convierte en el principal regulador de juegos de azar del territorio. Será la licencia emitida por este organismo la única forma de que una casa de apuestas opere en territorio venezolano. Con este documento, el usuario podrá estar seguro que el tratamiento de sus datos está protegido y las transacciones económicas se llevan a cabo con garantías.

3. La comparativa

Como ya se ha comentado, el estudio y análisis del entorno de la apuesta, es decir, el deporte, el evento y el mercado, es prioritario. En la misma medida de importancia, se deberá comparar lo que dicen los expertos y confrontarlo con los datos y la información que se posee. En este sentido, las cuotas y su comparativa será uno de los valores más importantes para realizar un pronóstico acertado. Las diferentes casas de apuestas emiten, en base a sus propios expertos, diferentes porcentajes para cada mercado, teniendo en consideración innumerables variables, tantas que es prácticamente imposible que el apostador, a nivel particular, pueda manejarlas. Al realizar una estimación o una media de las cuotas presentadas por las casas de apuestas más prestigiosas, se va a obtener una idea bastante clara de quién es el claro favorito en un encuentro y para un mercado determinado.

4. Apuesta racional, no emocional

Especialmente a los amantes del deporte rey se dirige este consejo, que son mayoría en Venezuela. Las apuestas en el fútbol suelen dejarse llevar en un buen número de casos por un valor emocional, ya sea porque juega el equipo preferido desde siempre o milita en alguna de las escuadras un jugador de la localidad… Esto suele ser un error, la apuesta siempre ha de hacerse con cabeza, barajando datos reales y razonables.

5. Cuidado con algunos tipos de mercados

Tipos de apuestas como las combinadas o las que se ejecutan en directo prometen grandes emociones, pero son muy difíciles de acertar. En el caso de las apuestas combinadas, aquellas en las que se combinan varias proyecciones en un mismo boleto, como puede ser el resultado de un partido de fútbol, el ganador al punto en un encuentro de tenis, o qué escudería encabeza la pole en Fórmula 1, aunque pueden parecer resultados fáciles a priori, uno a uno, pero en conjunto, con que se falle uno, la apuesta queda invalidada por completo.

Por otro lado, las apuestas en directo, debido a su tremendo atractivo, tienen cada vez más seguidores. Se trata de una variante que permite hacer las predicciones durante el tiempo reglamentario de juego. Es una modalidad muy entretenida, intensa e inmersiva, para aquellos que buscan emociones fuertes es ideal. Sin embargo, es un método en el que interviene demasiado la emoción, los impulsos y las corazonadas, por lo que todo el consejo anterior de actuar con cabeza quedaría invalidado y eso otorga cierto grado de descontrol sobre la apuesta que suele acabar en pérdidas.

6. Paciencia y seguridad

Los mejores consejos que puede recibir un apostador aficionado es actuar con paciencia, que no intente conseguir un resultado positivo de forma inmediata, las apuestas deportivas suelen tener rendimientos en el largo plazo, con trabajo y dedicación. En cualquier caso, nunca se debe arriesgar demasiado, sobre todo en las primeras veces y hasta que no se tenga dominado por completo el juego. En este sentido, es mejor diversificar, apostando en diferentes mercados, siempre y cuando se tenga conocimiento y no se lleven a cabo de forma completamente azarosa.

Por último, hay que insistir en evitar el riesgo siempre que se pueda. Lo más acertado será dirigirse a apuestas seguras, aunque las cuotas sean muy bajas. Los beneficios serán bajos, pero se irá adquiriendo la experiencia y la formación necesaria para ir avanzando con pie firme en este mundo.