10 consecuencias de no dormir bien que impactan en tu salud

El descanso nocturno es imprescindible para las funciones del organismo. Los especialistas señalan que no dormir bien puede afecta nuestras emociones, funciones cognitivas, capacidad de reacción y otros riesgos severos.
Algunas personas no consideran importante el descanso, sin embargo, puede provocar consecuencias graves a largo plazo. Por ello, si deseas conocer cuáles son los riegos que implica, te mencionamos las 10 consecuencias de no dormir bien:
Riesgos para la salud por no dormir bien
Disminución de la Alerta: Uno de los síntomas más comunes, causando reacciones lentas.
Afecta la Memoria: Un buen descanso impacta directamente en la consolidación de la memoria y la ejecución de tareas.
Aumento de Peso: La privación del sueño aumenta en un 30% la probabilidad de sufrir obesidad.
Disminución de la Libido Sexual: La reducción de energía suele provocar cambios significativos en el deseo sexual.
Aumento de la Ansiedad: La falta crónica de sueño puede generar ansiedad, depresión e irritabilidad.
Debilita el Sistema Inmunológico: Quienes duermen menos de seis horas suelen tener las defensas bajas, afectando su sistema inmune.
Mayor Riesgo de Cáncer: Esta afección se relaciona con un mayor riesgo de padecer pólipos colorrectales.
Deterioro Cognitivo: Con el tiempo, puede ocasionar el debilitamiento y la pérdida de tejido cerebral, llevando a daños mayores.
Disminución del Atractivo Físico: El insomnio es una de las principales causas del envejecimiento prematuro, sobre todo en el rostro.
Riesgo de Sufrir Enfermedades Cardíacas: La ausencia de descanso puede generar la obstrucción de arterias y otros problemas cardíacos.
En general, los especialistas recomiendan dormir al menos ocho horas continuas para experimentar mejorías. Dormir bien es sinónimo de calidad de vida y bienestar, y se asocia con una menor probabilidad de morir a edades tempranas.