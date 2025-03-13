Exgrandeliga Víctor Martínez llevará un caballo a la jornada de la Dubai World Cup

Suscríbete a nuestros canales

A una semana, para la celebración de una nueva jornada de la Dubái World Cup, que cierra toda una temporada de la Dubái Racing Carnival, que inicio el pasado mes de noviembre del 2024, comienzan a confirmar a ejemplares que estarán en las distintas pruebas que se van a celebrar entre el viernes 4 y el sábado 5 de abril del presente año.

El exgrandesliga y cinco veces elegido al Juego de las Estrellas de la MLB, Víctor Martínez participará en la jornada de la Dubai World Cup el próximo 5 de abril, como propietario con un ejemplar que es entrenado por el venezolano Juan Carlos Ávila, y serán parte de una de las pruebas más importantes de ese sábado que dará por terminado el festival de la Dubái Racing Carnival que inicio en noviembre del 2024.

Martínez llevará al purasangre de seis años Little Vic, para que sea parte de la Godolphin Mile G2, la cual tiene un premio a repartir de mínimo 1 millón de dólares, y esta reservada para purasangres machos de cuatro años en adelante, en distancia de 1.600 metros en arena.

Little Vic es un producto del campeón pistero y semental Practical Joke en Rock and Glory por Rock Hard Ten, nacido el 17 de abril de 2019, fue criado por Strides Sales and Syndicated, y comprado por el ex pelotero venezolano en $50,000 en las subastas de Kenneland de septiembre del 2020, lleva una campaña de ocho victorias en 26 presentaciones con más de $566,000 dólares en ganancias, y este año va invicto en una presentación que realizó el pasado Fred Hooper Stakes G3, que corrió el 25 de enero en Gulfstream Park, con la monta de Leonel Reyes Ramos.

El periodista Darwin Vizcaya, quien publicó la información en su cuenta personal de la red social X, le informó al equipo de Meridiano que el ejemplar será conducido por el Hall of Fame puertorriqueño, John Velázquez.