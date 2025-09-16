¡Celebra Curry! Golden State Warriors busca armar un megaequipo con estas dos superestrellas

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que subraya una visión a largo plazo sin precedentes en la NBA, los Golden State Warriors están sentando las bases para mantener una flexibilidad salarial crucial de cara al verano de 2027, según ha reportado el aclamado periodista de The Athletic, Sam Amick.

Jokic y Antetokounmpo, los objetivos de Golden State

Esta estrategia audaz y calculada tiene como objetivo principal la posible disponibilidad de dos de los talentos más grandes de la era moderna del baloncesto: Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks y Nikola Jokić de los Denver Nuggets.

Ambos superestrellas tienen una opción de jugador en sus contratos para la temporada 2027-28, lo que les permitiría convertirse en agentes libres sin restricciones en el verano de 2027.

Este horizonte temporal ha sido identificado por la directiva de los Warriors como una ventana de oportunidad clave para asegurar el futuro de la franquicia y garantizar que su estatus como contendientes al campeonato perdure más allá de la era actual.

"Quieren mantener la máxima flexibilidad para ese verano de 2027", afirmó Amick, destacando que, a la fecha, los Warriors solo tienen a los jóvenes talentos Moses Moody y Buddy Hield con contratos garantizados, lo que les proporciona un margen de maniobra financiero extraordinario.

Específicamente, solo tienen en sus libros los $13.4 millones de Moody y la opción de jugador de $10 millones de Hield. Esta claridad en la masa salarial es una rareza en la liga y permite a los Warriors soñar con fichajes de impacto que rara vez están disponibles.

Piensan en la era Post-Curry

La apuesta es que, para entonces, el equipo podría necesitar una nueva superestrella para complementar a la próxima generación de talento o para cimentar una nueva era post-Stephen Curry.

La decisión de centrar los esfuerzos en 2027 no es casual. Se alinea con el final de la era de contratos de los jugadores clave de la dinastía actual, lo que permite una transición planificada en lugar de una reconstrucción forzosa. La franquicia está demostrando que su éxito no es accidental, sino el resultado de una planificación meticulosa, tanto a corto como a largo plazo.