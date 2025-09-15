Stephen Curry supera a Wilt Chamberlain en este particular apartado

Suscríbete a nuestros canales

En un hito que cimenta aún más su posición como uno de los anotadores más letales en la historia de la NBA, Stephen Curry, la superestrella de los Golden State Warriors, ha alcanzado una marca sin precedentes. Según los registros de la liga, Curry se ha convertido oficialmente en el jugador con más partidos de 50 puntos después de cumplir los 30 años, superando al legendario Wilt Chamberlain.

Curry y su incansable consistencia en la liga

Este logro monumental no solo destaca la longevidad y la consistencia de Curry, sino que también redefine lo que se considera posible para un jugador en la "segunda mitad" de su carrera. La lista de élite de los jugadores con más partidos de 50 puntos después de los 30 años ahora tiene un nuevo líder:

10 — Stephen Curry

7 — Wilt Chamberlain

Este récord es especialmente significativo por el contexto en el que se ha producido. Mientras que Wilt Chamberlain, conocido como "The Big Dipper", dominó la pintura con una fuerza y un tamaño sin igual, Stephen Curry ha revolucionado el juego desde la línea de tres puntos. Su capacidad para anotar con eficiencia y en volumen a lo largo de su carrera, y especialmente en sus últimos años, ha sido la fuerza impulsora detrás de la dinastía de los Warriors.

Los 50 puntos anotados por Curry no son solo números; son demostraciones de su maestría en el baloncesto. A diferencia de muchos anotadores que dependen de la fuerza bruta o el atletismo explosivo, Curry se basa en su inigualable mecánica de tiro, su inteligencia en la cancha y su capacidad para moverse sin balón para crear oportunidades de anotación. Su juego se ha adaptado y perfeccionado con el tiempo, lo que le ha permitido mantener un rendimiento de élite a medida que su cuerpo envejece.

Este récord también subraya la durabilidad de Curry. A pesar de haber tenido algunas lesiones en la primera parte de su carrera, ha mantenido un régimen de entrenamiento riguroso que le ha permitido seguir siendo una amenaza ofensiva de primer nivel. Su dedicación al acondicionamiento físico y su compromiso con su oficio le han permitido jugar a un nivel que muchos jugadores solo pueden soñar.

Curry supera a leyendas

Al superar a Wilt Chamberlain, Curry se une a una categoría de leyendas que han dejado una marca indeleble en el deporte. Chamberlain, un pilar de la dominación física en su era, tiene su propio legado incuestionable.

Sin embargo, el hecho de que Curry, un "guard" que anota principalmente desde el perímetro, haya superado una marca del pilar de los 50 puntos en la era moderna, habla de un cambio en la naturaleza del juego. Es un testimonio de cómo el baloncesto ha evolucionado y de cómo Curry ha sido el principal catalizador de esa evolución.