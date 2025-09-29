¿Podrá seguir jugando? Anthony Davis da a conocer una lamentable diagnóstico de su salud

Suscríbete a nuestros canales

En una noticia que subraya la seriedad de la salud del atleta de élite, la estrella de los Dallas Mavericks, Anthony Davis (AD), ha anunciado que deberá usar gafas protectoras durante el resto de su carrera profesional. Esta decisión, tomada por un "mandato del médico", es una medida de precaución ineludible tras la cirugía a la que fue sometido esta temporada baja para reparar un desprendimiento de retina.

El anuncio se produce en un momento crucial, justo cuando el equipo se prepara para el inicio de la pretemporada. Davis explicó la situación a los medios, dejando claro que su salud visual es la máxima prioridad y que el uso de las gafas será una parte permanente de su equipamiento.

Un Desafío Superado: La Cirugía de Retina

La preocupación por la salud ocular de Anthony Davis se disparó tras una lesión que culminó en un desprendimiento de retina. Aunque la cirugía de reparación fue exitosa y Davis ha sido autorizado para regresar a la cancha, el cuerpo médico ha impuesto una estricta directriz para prevenir futuras lesiones en una zona tan sensible.

"Fue un susto grande, pero la cirugía salió bien. Ahora, el doctor fue muy claro: usar estas gafas no es opcional, es un mandato para proteger mi visión a largo plazo. Tengo que acostumbrarme a ellas, pero es un pequeño precio a pagar por poder seguir jugando al más alto nivel", comentó Davis durante una reciente comparecencia.

El uso de las gafas protectoras en la NBA no es inusual; jugadores como Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy y Horace Grant las han utilizado a lo largo de sus carreras, no solo como medida de protección, sino también convirtiéndolas en un elemento icónico de su imagen.

Davis se une ahora a esta lista, con la esperanza de que este cambio le permita mantener su consistencia y dominio en la cancha sin comprometer su bienestar.

El Impacto en los Lakers

Para los Mavericks, la prioridad es tener a un Anthony Davis sano y productivo. El equipo ha respaldado completamente la decisión médica, entendiendo que la visión y la salud del jugador son esenciales para sus aspiraciones al campeonato.

El staff técnico confía en que Davis se adaptará rápidamente al nuevo look y la sensación de las gafas. El ala-pívot es la ancla defensiva del equipo y una fuerza dominante en la ofensiva, y su presencia es irremplazable.

Si bien el cambio puede requerir un breve período de ajuste visual al principio, se espera que el impacto en su rendimiento sea mínimo. De hecho, al sentirse completamente protegido, Davis podría jugar con una confianza renovada y sin reservas en la zona pintada.