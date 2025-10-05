Esta estrella dominicana de la SPB debutó en España por todo lo alto

Suscríbete a nuestros canales

El pasado sábado, Jassel Pérez hizo su debut en la segunda división del baloncesto español, en la victoria del Cantabria Estela 87-82 sobre el Monbús Obradoiro CAB.

Durante este inmejorable estreno, demostró las credenciales que lo han distinguido en la selección de República Dominicana y en la mayoría de equipos en los que ha visto acción.

Una figura en busca de consolidación

Cabe destacar que, antes de esta primera experiencia en España, tuvo una pasantía en la G-League de Estados Unidos con Capitanes de Ciudad de México, en la campaña 2022-2023.

En ese periplo, disputó 34 juegos, promedió 5.7 puntos, 2.2 rebotes y 0.9 asistencias en poco más de 18 minutos por partido. Por otro lado, en su país acumula 4 temporadas con Titanes de Licey (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025).

Sin embargo, su carrera ha despegado internacionalmente por sus grandes actuaciones con el combinado antillano desde el 2022 hasta la actualidad. Incluso, sus dos temporadas en la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) de Venezuela, con Spartans de Distrito Capital, lo ayudaron a consolidar su estatus de estrella.

Debut estelar

El alero de 24 años estuvo imparable en su primer partido en la Primera FEB. No en vano, anotó 30 puntos (máximo anotador del partido), acertó 7 de sus 13 tiros de campo, convirtió los 12 tiros libres que intentó y registró 4 asistencias; asimismo, aportó par de rebotes, un robo y un bloqueo.