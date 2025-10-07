Venezuela inicia el camino a la Copa del Mundo 2027 ¿Dónde jugará?

Suscríbete a nuestros canales

El sueño de la Copa del Mundo FIBA 2027 comienza a tomar forma, y cada vez falta menos para que la Vinotinto de las Alturas empiece su camino de clasificación al que sería su tercer Mundial de forma consecutiva y el sexto en global.

¿Cuál será la sede el partido?

Justamente en el marco de este inicio de clasificación mundialista la FVB dio un anuncio importante a través de sus redes. Se trata de la escogencia de el Gimnasio José Joaquín “Papá” Carrillo en Parque Miranda como el fortín de nuestra selección nacional.

Primer desafío: Duelo contra Colombia

Nuestra selección nacional arrancará su camino en un intenso duelo de ida y vuelta contra el rival vecino, Colombia.

Fecha: 27 de noviembre

Sede: Cali

Juego: Colombia vs Venezuela

Fecha: 30 de noviembre

Sede: Gimnasio José Joaquín "Papá" Carrillo

Juego: Venezuela vs Colombia

El ambiente en el "Papá" Carrillo se espera electrizante, como es tradición cada vez que la Selección Nacional de Baloncesto juega en suelo patrio. El apoyo de la afición venezolana es vital en este tipo de torneos, donde cada victoria en casa sienta un precedente importante en el grupo clasificatorio.

Próximos anuncios: Horarios, Boletos y Transmisión

Si bien ya conocemos las fechas, la emoción continúa en los próximos días con la publicación de información crucial para los fanáticos: