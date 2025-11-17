¡Última hora! Ronald Guillén deja de ser el seleccionador de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Venezolana de Baloncesto ha comunicado oficialmente la decisión de no extender el vínculo contractual con Ronald Guillén como seleccionador nacional, dando por finalizado su ciclo al frente de la Vinotinto de las alturas.

Esta resolución marca el cierre de una etapa iniciada con expectativas y en donde se cumplió el objetivo de clasificar a Venezuela a la Americup, pero que ha culminado con la necesidad de la FVB de refrescar el liderazgo técnico de cara a los próximos desafíos internacionales, siendo más especificios el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial.

Etapa de Ronald Guillén al mando de la selección

Durante su tiempo como seleccionador, Ronald Guillén registró una marca de 3 victorias y 2 derrotas en los partidos oficiales disputados, un balance que, si bien positivo, no fue suficiente para consolidar su continuidad en el banquillo. Destacando la clasificación a la Americup 2025, luego de recbir al equipo en el último puesto del grupo y clasificandolo al torneo regional en el segundo puesto.