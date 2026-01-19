Conoce los enfrentamientos de cuartos de final de la Copa del Rey

Suscríbete a nuestros canales

La suerte ha sido echada. Tras el sorteo oficial, los cuartos de final de la Copa del Rey han quedado definidos con cruces que prometen emociones fuertes, duelos regionales y una auténtica cita con el destino para el único equipo de menor categoría que sigue en pie.

La gran sorpresa de la competición, el Albacete, ha vuelto a recibir el emparejamiento más mediático de la ronda. Tras superar barreras impensables, el conjunto manchego recibirá en su feudo al FC Barcelona. El Carlos Belmonte se prepara para una noche histórica donde buscarán la hazaña de "matagigantes" ante el equipo blaugrana, que parte como claro favorito pero conoce bien los peligros de las eliminatorias a partido único.

Duelo de titanes en el Benito Villamarín

Sin duda, el choque más equilibrado y vibrante de esta fase será el que enfrente al Real Betis contra el Atlético de Madrid. Dos estilos contrastados, la pasión de la grada bética y la intensidad de los dirigidos por el Cholo Simeone se verán las caras por un puesto en semifinales. Es una final anticipada para dos clubes que tienen en la Copa su vía más clara para levantar un trofeo esta temporada.

El sorteo también nos ha regalado otros dos enfrentamientos con mucho sabor a fútbol clásico y rivalidad regional. Por un lado, Mendizorroza será el escenario de un apasionante duelo vasco entre el Deportivo Alavés y la Real Sociedad, donde los "txuri-urdin" pondrán a prueba la resistencia de un Alavés que se hace fuerte en casa.

Por otro lado, el Valencia CF se medirá ante el Athletic Club en Mestalla. Este cruce pone frente a frente a dos de las instituciones con más tradición copera en España, reviviendo un clásico del torneo del KO que siempre garantiza chispas y un fútbol de alta intensidad.