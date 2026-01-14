Madrid y Albacete se enfrentan en la Copa del Rey por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Luis Alfonso L. Meza / I: @aluismeza

Tras haber caído aparatosamente el pasado domingo ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España, el conjunto madridista viaja a Castilla-La Mancha para enfrentar al Albacete en el estadio Carlos Belmonte y pasar la página frente a la situación que los embarga.

Los ojos del mundo futbolístico están puestos en los merengues, quienes en este partido tendrán una prueba de fuego: El debut de Álvaro Arbeloa como su entrenador principal.

El Real Madrid tomó la decisión de romper los vinculos con Xabi Alonso tras lo sucedido con los culés en la final, e inmediatamente, nombraron al ex-madridista director técnico del primer equipo mediante un comunicado difundido en todas sus plataformas digitales.

La llegada de Arbeloa, trae nuevas expectativas y da un salto brusco completamente en los planes tácticos del club, que busca recuperarse y avanzar en la competición.

Albacete, por su parte, recibe a los madridistas con aires positivos. Si bien en sus últimos partidos ligueros ha mostrado cierta irregularidad consiguiendo solo 2 empates, en su último encuentro de Copa del Rey sentenció al Celta de Vigo en penales, resultado que quedó 2(3)-(0), y de alguna u otra manera, les brinda la confianza de salir sólido ante los blancos.

El pitido inicial será a las 4:00 pm y Meridiano a través de su señal abierta ofrecerá la transmisión de este encuentro única y exclusivamente para Venezuela.