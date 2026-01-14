Copa del Rey

Madrid y Albacete se enfrentan en la Copa del Rey por Meridiano Televisión

Los blancos, ahora liderados por Arbeloa, buscarán pasar la página e irán por todas ante los manchegos
 

Por

Meridiano

Miércoles, 14 de enero de 2026 a las 06:00 am
Luis Alfonso L. Meza / I: @aluismeza

Tras haber caído aparatosamente el pasado domingo ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España, el conjunto madridista viaja a Castilla-La Mancha para enfrentar al Albacete en el estadio  Carlos Belmonte y pasar la página frente a la situación que los embarga.

Los ojos del mundo futbolístico están puestos en los merengues, quienes en este partido tendrán una prueba de fuego: El debut de Álvaro Arbeloa como su entrenador principal.

El Real Madrid tomó la decisión  de romper los vinculos con Xabi Alonso tras lo sucedido con los culés en la final, e inmediatamente, nombraron al ex-madridista director técnico del primer equipo mediante un comunicado difundido en todas sus plataformas digitales.

La llegada de Arbeloa, trae nuevas expectativas y da un salto brusco completamente en los planes tácticos del club, que busca recuperarse y avanzar en la competición. 

Albacete, por su parte, recibe a los madridistas con aires positivos.  Si bien en sus últimos partidos ligueros ha mostrado cierta irregularidad consiguiendo solo 2 empates, en su último encuentro de Copa del Rey sentenció al Celta de Vigo en penales, resultado que quedó 2(3)-(0), y de alguna u otra manera, les brinda la confianza de salir sólido ante los blancos.

El pitido inicial será a las 4:00 pm y Meridiano a través de su señal abierta ofrecerá la transmisión de este encuentro única y exclusivamente para Venezuela.

Miércoles 14 de Enero de 2026
