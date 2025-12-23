Sacramento Kings quieren a esta figura de Cavaliers como su nueva estrella

Suscríbete a nuestros canales

La NBA entra en una fase de agitación estratégica tras conocerse que los Sacramento Kings han identificado a Darius Garland, estrella de los Cleveland Cavaliers, como su principal objetivo para reconstruir su proyecto deportivo. Según un informe de Grant Afseth para DallasHoopsJournal.com, la franquicia de California busca desesperadamente una "solución definitiva" para la posición de base tras la traumática salida de su jugador franquicia, De’Aaron Fox.

La vacante dejada por Fox ha dejado un vacío de liderazgo y talento en el backcourt de los Kings, quienes parecen no estar conformes con soluciones temporales. El interés en Garland, un All-Star con una capacidad probada de organización y anotación perimetral, señala una clara intención de la gerencia de Sacramento: mantenerse competitivos en la feroz Conferencia Oeste.

Los Kings: En busca de una nueva identidad

Tras la partida de De’Aaron Fox, el esquema ofensivo de los Kings ha perdido su motor principal. "Los Sacramento Kings han seguido de cerca la situación de Garland; mantienen el interés de encontrar una respuesta a largo plazo", afirma el reporte. Para Sacramento, Garland representa el perfil ideal: un base joven, con contrato multianual y una visión de juego que podría potenciar a Domantas Sabonis en el poste alto.

Sin embargo, el camino no será sencillo. El contrato de Garland es uno de los más sustanciosos de la liga, y los activos que Sacramento debería poner sobre la mesa tendrían que ser lo suficientemente atractivos para que los Cleveland Cavaliers consideren romper su exitoso backcourt.

Minnesota entra en la puja: El factor Anthony Edwards

Los Kings no están solos en esta carrera. Los Minnesota Timberwolves también han surgido como un competidor serio por los servicios de Garland. La motivación en Minneapolis es clara: necesitan un base de élite que pueda "quitarle presión a Anthony Edwards".

A pesar de la explosión de Edwards como superestrella global, la carga de generar juego y anotar recae excesivamente sobre sus hombros. La incorporación de un generador como Garland permitiría a Edwards centrarse en su faceta más letal como ejecutor, además de ofrecer a Minnesota una pareja exterior que podría dominar la liga durante la próxima década.