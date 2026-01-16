Estelita del Llano fue operada y se encuentra en recuperación

Suscríbete a nuestros canales

La cantante venezolana Estelita del Llano fue operada este viernes 16 de enero en Caracas, así lo ha confirmado su hija Cecilia Wanderlinder.

Operación de Estelita

A través de Instagram la mujer ha informado que la intérprete de “Tú sabes”, se encuentra en recuperación, tranquila y feliz por el éxito de la intervención quirúrgica.

Cecilia en nombre de su famosa madre, ha agradecido las muestras de cariño y las oraciones para que el proceso fuese con tranquilidad.

“​Con el corazón lleno de gratitud, les comparto que mi mamá, Estelita del Llano, ya salió de su intervención quirúrgica. Gracias a Dios y a la fe de todos ustedes, este primer gran paso ha sido superado con éxito”, ha escrito.

En el corto clip aparece Estelita en la cama acostada, y muy emocionada por las palabras que realizaba su hija, quien ha sido de gran apoyo en el proceso.

Seguir evolucionando

Cecilia que es una Diseñadora de Modas, dijo que ahora su progenitora comienza un proceso de varios meses de rehabilitación y cuidados, para seguir derrochando talento al público.

“Pronto la tendremos de vuelta brillando en los escenarios, como solo ella sabe hacerlo. Gracias a cada seguidor que ha estado atento, que ha donado y que nos ha mantenido en sus oraciones”, ha comentado.