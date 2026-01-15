Medio artístico se solidariza para ayudar a Estelita del Llano ¡Fuerza!

Suscríbete a nuestros canales

La noticia de la repentina caída de Estelita del Llano cayó como balde de agua fría a todo el medio artístico que se ha unido en solidaridad para brindarle una mano amiga a la leyenda musical venezolana.

Tras la publicación hecha por su hija Cecilia Wanderlinder, artistas venezolanos manifestaron su preocupación reposteando en sus cuentas personales de Instagram la información para la recaudación del dinero necesario para la operación.

Entre los destacados se encuentra la actriz Mimí Lazo, quien compartió un post dedicado a la cantante para acudir a la buena voluntad de sus seguidores.

Mirla Castellano, una de sus grandes amigas de Estelita se pronunció en redes sociales para extenderle su apoyo y apoyar a la buena causa. “Nuestra querida Estelita del Llano nos necesita. Debe operarse por una caída, ayudemos vía Zelle o pago móvil, escribir por más información a su hija Cecilia Wanderlinder”, escribió la intérprete radicada en España.

Además, se sumaron otros como Neyda Perdomo, Mirtha Pérez y más que se han manifestados.

¿Cuánto debe recaudar Estelita del Llano?

La hija de la intérprete comunicó que necesita reunir 7.500 dólares para cubrir gastos de medicamentos, terapias de recuperación y exámenes médicos necesarios para la intervención quirúrgica.

Estelita del Llano sufrió una fuerte caída que originó una grande fractura a sus 83 años. Para su familia es importante que la cantante de bolero recupere su vitalidad y estilo de vida a pesar de su edad.

A través de su cuenta de Instagram Cecilia compartió las cuentas bancarias para quienes deseen colaborar con la criolla.

Una voz inolvidable en Venezuela

Estelita del Llano es la voz viva del bolero en Venezuela, su trayectoria cubre décadas de exitosos temas y apariciones en reconocidos programas nacionales.

Su nombre real es Berenice Perrone Huggins y nació el 28 de septiembre de 1937, en Tumeremo, estado Bolívar.