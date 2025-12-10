Reconocida tenista anuncia que abrió se une a OnlyFans

Suscríbete a nuestros canales

La francesa de 29 años, Océane Dodin, que supo estar entre las 50 mejores del mundo, ha provocado un terremoto mediático al anunciar que se une de forma oficial a OnlyFans, luego de haber sido noticia al aparecer con implantes en sus senos.

Tras superar problemas físicos a causa de una lesión grave en el oído interno que la alejó de las canchas durante meses, Dodin decidió que era momento de reinventarse.

La tenista y su acuerdo con OnlyFans

Según medios europeos, el acuerdo con la plataforma no es un simple experimento, pues, la realidad es que OnlyFans la patrocina como creadora, a la vez que le permite monetizar su popularidad fuera del tenis.

Con esta jugada, Dodin se convierte en la primera jugadora activa de la WTA en dar este paso luego de alcanzar su mejor ranking en 2017, cuando llegó al puesto número 46 a nivel mundial.

No obstante, las lesiones y su retiro temporal por problemas de salud, su posición se desplomó y hoy figura fuera del top-700. Durante esa pausa, se sometió a una cirugía estética de aumento de senos, un hecho que ya había despertado debate público antes de su anuncio con OnlyFans.

La fusión del deporte y sensualidad

La deportista fue franca y explicó que, su perfil en OnlyFans promete mostrar “más que tenis”, un reflejo de su vida, su cuerpo, su historia. Sus redes sociales la apoyan con mensajes directos al público, y su paso a la plataforma ha sido descrito como un cruce entre deporte y sensualidad.

Este movimiento no llega en vacío. Otros tenistas como Nick Kyrgios o Alexandre Müller, ya habían incursionado en la página azul, aunque Dodin sería la primera mujer activa de la WTA en hacerlo.