Monto sellado en Valencia se acerca a los 70 millones de bolívares

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La jornada de competencias de este sábado en el hipódromo de Valencia cuenta con una programación de ocho carreras, donde la más importante será en la segunda no válida con la presencia del Clásico Alcaldía Bolivariana en el cierre de las no válidas.

Ganadores de las no válidas y monto sellado en Valencia

La primera carrera de la jornada la ganó el ejemplar maduro Bombazo con la monta del jockey aprendiz Oliver Medina con un monto a ganador de 175, 98 con un tiempo oficial de 81’4 en 1.300 metros para el entrenador Henfrick Alayón.

Mientras que la yegua ganadora clásica de grado en Caracas, Lady Rossy, derrotó a la campeona valenciana Paprika en final de fotografía en la edición 2026 del Clásico Alcaldía Bolivariana en recorrido de 1.800 metros con la monta de Francisco Quevedo y entrenada por Alejandro Benítez con un tiempo oficial de 118’3 para un dividendo de 242,89 a ganador.

Monto récord en el monto sellado

El monto sellado del juego de 5y6 de la jornada sabatina alcanzó este sábado, la cifra de Bs.68.879.640,00 para superar el monto alcanzado en la jornada sabatina anterior e imponer una nueva marca por segunda semana consecutiva.

Para los cuadros ganadores con seis ejemplares, se entregará un total de Bs.37.195.005,60, mientras para los ganadores con cinco caballos, hay un total de Bs. 9.643.149,60.