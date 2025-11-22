Jinete venezolano llevó a la victoria una hija de Gun Runner que costó $1.000.000 como Yearling

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Laurel Park, ubicado en Maryland, presentó una jornada de nueve carreras este viernes 21 de noviembre sin Stakes incluido. Dentro de esta programación se presentó la potra de dos años Lyudmila que realizó su estreno en plan victorioso con la monta del jinete venezolano Jean Gregor Briceño, en distancia de 1.200 metros en pista de arena.

Laurel Park: Jean Gregor Briceño impuso a Lyudmila que costó un millón de dólares

La sexta carrera de este viernes en Laurel Park, en Maryland se corrió por Maiden Special Weight por $49,410 en distancia de 1.200 metros, en la cual resultó ganadora la debutante Lyudmila, una hija de Gun Runner, que fue vendida como yearling de Keeneland de septiembre por $1 millón, comprada por Stonebase LLC de Edward Seltzer, y guiada al triunfo por el jinete venezolano Jean Gregor Briceño para el entrenador Justin Nixon.

Después de ser muy pareja al comienzo, Lyudmila, bajo el control de Briceño, corrió en cuarto lugar en el primer cuarto de milla en :22.33, comenzó a lanzarse mientras estaba tres de ancho en la parte superior de la recta y aceleró en el carril para galopar a sus rivales por seis cuerpos en crono de 72,2 para 1.200 metros.