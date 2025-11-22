Hipismo

Estos son los ejemplares retirados para la jornada del sábado en Valencia 22-11-2025

La información la dio a conocer el INH en sus plataformas digitales

Por

Darwin Dumont
Sabado, 22 de noviembre de 2025 a las 08:00 am
Estos son los ejemplares retirados para la jornada del sábado en Valencia 22-11-2025
Valencia
Este sábado 22 de noviembre tendrá un atractivo programa de nueve carreras que se disputará en el renovado óvalo del Cabriales. Además, la jornada ofrecerá el Clásico “Sprinters”. De igual manera se realizará el emocionante sellado del 5y6 que buscará otra marca en recaudación.

El Instituto Nacional de Hipódromos notificó durante la semana a través de sus redes sociales, la información de un ejemplar que estaba inscrito para la jornada del 5 y 6 sabatina en Valencia.

En la séptima carrera o cuarta válida para el 5y6 nacional, reservada para yeguas de 3 y más años que no hayan ganado en los últimos tres meses, en distancia de 1.300 metros, ha sido retirado el ejemplar Money Monton (número 10) presentado por Carlos Escobar Jr., y llevaba la monta de Jervis Alvarado. De igual manera en este prueba fue retirada Princess Abarrio (número 2) presentada por Renny Verastegui en yunta con J. Vásquez. 

Motivo del retiro: Valencia Carreras

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro de ambos ejemplares es la siguiente.

7ª) #10 Money Monton fue retirada por Cólico.

7ª) #2 Princess Abarrio fue retirada por Claudicación miembro anterior derecho.

 

Sabado 22 de Noviembre de 2025
Hipismo