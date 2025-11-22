"La sacamos barata" Conoce el estado de salud del jinete Juan Pablo Paoloni luego de su rodada

Suscríbete a nuestros canales

El pasado jueves en el hipódromo de San Isidro, en Argentina, el jinete de talla internacional Juan Pablo Paoloni, rodó aparatosamente en unas de las carreras disputada en la jornada.

El jockey ganador de la edición 79 del Clásico Internacional “Simón Bolívar” G1, diputado el 26 de octubre 2025, con el ejemplar Astuto del Stud “Los Audaces” para el entrenador Humberto Correia, fue trasladado en ambulancia hacia un recinto hospitalario para hacerles los estudios pos-carrera.

Juan Pablo Paoloni se recupera satisfactoriamente

Juan Pablo Paoloni, de 27 años y con más de 240 triunfos en Argentina, reemplazó a Hernán Machado sobre Cima Stripes en la quinta carrera para caballos adultos sin victorias en 1.600 metros durante el día que celebró 16 carreras en San Isidro el jueves 20 de noviembre.

Paoloni sobre Cima Stripes, salió a pelear la carrera desde el principio con Pequeño Belt y The Maximum, pero en los últimos metros Cima Stripes se enredó con Pequeño Belt, debido a una movida brusca del jinete Martín Montoya sobre ejemplar hacia la parte exterior de la pista, lo que hizo que Paoloni se cayera al no poder sostenerse en equilibrio.

Paoloni, en el primer momento de su intervención el centro médico perdió momentáneamente el conocimiento, lo que le ocasionó un momento de olvido o confusión sobre lo acontecido.

A través de la red social de Instagram “La Previa del Turf” el jinete Juan Pablo Paoloni desde el “Sanatorio La Trinidad” indica que se encuentra muy bien y afirma que “la sacamos barata”. Paoloni, permaneció en el “Sanatorio” la noche del accidente debido a la pérdida del conocimiento motivado por el golpe de caída.

Poaloni, fue dado de alta, y esperara hasta el jueves próximo para otro chequeo. De momento no podrá están en la actividad hasta que los galenos, le den el “alta” por completo y pueda a regresar al ecuestre.

Paoloni, concluyó afirmando “Que estamos bien, me siento bien, no me duele nada y hay que esperar” de igual manera agradeció a todas las personas que estuvieron pendiente tras la aparatosa rodada ocurrida el pasado jueves en el hipódromo de San Isidro. Finalizó “Gracias”.

Después de que se confirmara la carrera, el ejemplar conocido como Pequeño Belt, con el jinete Martín Montoya y que llegó en quinto lugar, fue descalificado y pasó a ocupar la última posición debido a los tropiezos citados.

Con la conducción de Joaquín Escudero, Latido De Estambul fue el vencedor de la prueba. Este caballo compitió para el preparador Jorge Martínez y los colores de la caballería La Salida (LP). El tiempo final de esta prueba fue 98”3. El ejemplar Vamos Hércules, montado por Frutos Larrea y escolta del ganador, tuvo que sortear a Cima Stripes en la recta final. Gracias a su destreza, logró mantenerse sobre su conducido y terminó en segundo lugar.