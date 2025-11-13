El retorno de un clásico: Admiral vuelve a Venezuela de la mano de Mundo Total

Suscríbete a nuestros canales

Caracas fue el escenario de un evento que apeló tanto a la memoria colectiva como al futuro tecnológico. La marca Admiral, con casi 100 años de historia global, anunció oficialmente su regreso al país en colaboración con Mundo Total, que cuenta con más de 43 años en el mercado.

Un viaje a la nostalgia

El evento transportó a los asistentes a una casa ambientada en las décadas de los 70 y 80, con electrodomésticos, muebles y televisores de la época que evocaban la fuerte conexión histórica de la marca con los hogares venezolanos. Mensajes navideños de viejas cintas de RCTV, Venevisión y Televen, junto con publicidad icónica como la de Plumrose y Kool-Aid, crearon el ambiente perfecto para el gran anuncio.

La sala contigua marcó el contraste: una presentación de la nueva línea de Admiral, con diseños minimalistas y actualizados que incluyen neveras, cocinas, televisores, congeladores y equipos de sonido.

El anuncio de la alianza fue presentado por figuras clave: Daniela Alvarado, como embajadora de la marca; Gerardina Russo, gerente de Mercadeo de Mundo Total; y Alejandro Laya, Business Head de Admiral para el continente americano. El mensaje fue claro: ¡Admiral regresa a Venezuela con Mundo Total!

"En Venezuela todas las familias tenemos una historia con Admiral," se destacó durante el evento, recordando anécdotas como la nevera Side-by-Side que acompañó a una familia por 20 años y tres ciudades.

De la gran depresión a la movilidad eléctrica

La resurrección en el mercado venezolano viene respaldada por la profunda historia de Admiral Corporation of America Inc., fundada por Ross D. Siragusa.

La marca surgió en 1934 en medio de la Gran Depresión, tras la experiencia de Siragusa en la fabricación de transformadores de radio. Hoy, Admiral no solo se enfoca en electrodomésticos y electrónica (Appliances & Electronics), sino que ha evolucionado hacia un negocio global que abarca:

Admiral Mobility: Vehículos eléctricos comerciales.

Admiral Energy: Soluciones de carga y energía.

Esta transformación se alinea con su Visión de adoptar la innovación y la sostenibilidad para un mañana mejor y su Misión de empoderar vidas a través de productos de calidad y soluciones sostenibles, con presencia global en 26 países desde su nueva etapa en 2020 (tras formar parte del Grupo Whirlpool hasta 2019).

Alianza estratégica para la expansión nacional

La unión de Admiral, una marca con 91 años de historia y reputación de durabilidad (como el congelador de 1956 de un cliente que sigue funcionando sin reparaciones), y la experiencia en retail de Mundo Total, busca garantizar una cobertura nacional y generar confianza en el consumidor venezolano a través de productos accesibles y de alta calidad.

Como muestra de su proceso de expansión y consolidación, Mundo Total anunció que próximamente abrirá su sede número 79 en Guatire.

El regreso de Admiral no solo trae consigo nuevos productos, sino la promesa de mantener la solidez, calidad e innovación que la han distinguido desde 1934.