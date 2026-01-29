¡Ni fama ni portadas! El equipo ideal de la MLB que se está ignorando

Suscríbete a nuestros canales

En un deporte obsesionado con las métricas de Statcast y los contratos multimillonarios, es fácil que el brillo de las superestrellas opaque a jugadores cuya consistencia es el motor de sus equipos. Con la temporada 2026 en el horizonte, surge una lista necesaria: el equipo de los "subestimados", aquellos peloteros que producen números de élite pero que rara vez ocupan las portadas de los principales diarios.

Una batería y un cuadro de guantes de oro

La receptoría de este equipo ideal está liderada por William Contreras de los Cerveceros. A pesar de ser uno de los mejores bates en su posición y haber transformado su defensa en una de las más sólidas de la liga, Contreras sigue viviendo a la sombra de otros nombres más mediáticos.

En el cuadro interior, la veteranía y la defensa son ley. Christian Walker se establece como la referencia en la primera base gracias a su combinación de poder y guantes de oro. Lo acompañan en la zona media Brice Turang, cuya velocidad y alcance defensivo en la segunda base son un espectáculo visual, y Willy Adames en el campo corto, un líder nato cuyo valor va mucho más allá de sus jonrones. Cerrando el diamante aparece Josh Smith, la navaja suiza de los Texas Rangers, un jugador polifacético que ha demostrado ser capaz de rendir a nivel de estrella en múltiples posiciones.

Jardineros de alto impacto y un cañón en el DH

El outfield de los subestimados para 2026 combina velocidad, paciencia y una progresión meteórica. Jarren Duran (Red Sox) encabeza el grupo como un dínamo capaz de transformar sencillos en dobles; junto a él, Brandon Nimmo (Mets) sigue siendo el ejemplo perfecto de disciplina en el plato, manteniendo porcentajes de embasado que son la envidia de la liga. El trío lo completa el joven Riley Greene (Tigers), quien finalmente ha explotado las herramientas que lo hicieron un prospecto top y ahora es la columna vertebral de Detroit.

Como bateador designado, el nombre de Brent Rooker resuena con fuerza. A pesar de jugar en un entorno de perfil bajo con los Athletics, sus números de poder puro lo colocan entre los bateadores más peligrosos de todo el béisbol, aunque rara vez sea mencionado en las conversaciones de MVP.

El dominio desde la lomita

Un equipo no está completo sin un cuerpo de lanzadores capaz de silenciar estadios. El abridor de este conjunto es Logan Gilbert, el as de los Seattle Mariners. Con una capacidad innata para devorar entradas y una relación de ponches por base por bolas envidiable, Gilbert es el prototipo de lanzador dominante que el público general aún no termina de reconocer como tal.

Para cerrar los juegos, el elegido es el venezolano Robert Suárez. Desde el bullpen de los San Diego Padres, Suárez ha perfeccionado el arte de la recta de fuego, convirtiéndose en un cerrador de absoluta confianza que garantiza victorias sin los reflectores que acompañan a otros taponeros de grandes mercados.