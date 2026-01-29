Jackson Chourio confirma su presencia en el Clásico Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

La Selección de Venezuela ha comenzado a revelar las piezas de su rompecabezas para el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026, y uno de los primeros anuncios ha generado una ola de entusiasmo en todo el país. Jackson Chourio, la joven superestrella de los Cerveceros de Milwaukee, ha sido confirmado oficialmente para vestir el uniforme tricolor, marcando un hito en su meteórica carrera.

Esta será la primera vez que el jardinero zuliano represente a Venezuela en la máxima cita del béisbol internacional. Chourio, quien ha roto récords de precocidad en las Grandes Ligas, llega al equipo nacional no solo como una promesa, sino como una realidad consolidada en el lineup de las estrellas que llevará el país en el pecho.

La punta de lanza del poder joven

La confirmación de Chourio es parte de una estrategia clara para el 2026: amalgamar la experiencia de los veteranos con la energía de la nueva generación. Tras su espectacular irrupción en las Mayores, el mundo del béisbol tenía los ojos puestos en la decisión de Milwaukee y el jugador sobre su participación; hoy, se confirma que está listo para el desafío.

La lista de estrellas venezolanas comienza a tomar una forma temible para sus rivales del grupo. Venezuela busca superar su actuación histórica en ediciones anteriores, apoyándose en jugadores que, como Jackson, representan el presente y el futuro del juego.

Con Chourio en los jardines del equipo nacional promete ser uno de los principales atractivos de un torneo que, en 2026, volverá a paralizar al país con el grito de "¡Venezuela!" en cada diamante.

