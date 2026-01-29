¡Última hora en La Rinconada! El retiro de un gran favorito redefine el panorama de las carreras no válidas de la R05

Suscríbete a nuestros canales

Todo está alineado para que este domingo 1ro de febrero, bajo el sol del hipódromo La Rinconada, el resonar del clarín marca el inicio de una jornada que promete emociones fuertes y finales de fotografía.

Por esta razón, la pasión hípica no se detiene en La Rinconada, pues presentará su quinta reunión de 2026, con una cartelera de 10 competencias donde en esta oportunidad no se resaltarán pruebas selectivas.

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, la mañana de este jueves 29 de enero, a través de las redes sociales la información de un ejemplar que no se dará de la partida en la cartelera dominical del primer meeting.

Se trata del ejemplar importado Magabure (USA), pues encontraba inscrito para participar en la cuarta competencia del ciclo no válido, reservada para caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.300 metros.

El castaño norteamericano contaba con la conducción del látigo Jaime Lugo Jr., y se estrenaba en la cuadra del destacado entrenador Fernando Parilli Tota para el Stud Z.M. Al mismo tiempo, venía de reaparecer luego de 133 días sin correr y se perfilaba como el primer favorito para Gaceta Hípica.

En su última y en calidad de dosañero, el estadounidense llegó segundo en su debut en el Clásico Victoreado (GIII), el pasado 21 de septiembre de 2025 en la arena caraqueña a 5 3/4 cuerpos de Bunker.

De acuerdo con la información publicada por el INH, Magabure (USA) fue retirado de la tercera competencia del día domingo por presentar Cólico.