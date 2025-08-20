Xuxo en una nueva etapa de su carrera musical (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El cantante Jesús Antonio Rondón Delgado, mejor conocido como Xuxo, sigue sacudiendo al público amante de la salsa con los temas de su más reciente producción. Tras el éxito de Casi te envidio y Aquel viejo motel, el artista apuesta a un otro tema emblemático del género, esta vez de Frankie Ruiz.

Gran momento

Deseándote es el tercer sencillo que se desprende de su proyecto “Homenaje a los grandes de la salsa”, un EP que rinde honores a las figuras salseras que admira y fueron influencia en sus gustos musicales desde muy pequeño.

En una reciente entrevista con Meridiano el artista criollo, habló de su emoción por probar géneros nuevos en la música.

“Estoy feliz. La aceptación ha sido maravillosa, el tema ha tenido muchas reproducciones, en YouTube, aunque no tiene hasta el momento video, lo escuchan en la casa, en el trabajo y en la radio. La gente esta aceptando mi trabajo”, expresó con felicidad.

Xuxo aseveró que todo lo ha que hecho en la música en los últimos años, es una mezcla de los ritmos tropicales, siempre respetando la esencia salsera, sin perder la esencia urbana que lo ha definido desde sus comienzos.

“Homenaje a los grandes de la salsa”

Este trabajo, que revela una canción cada 40 días, cuenta con un equipo de producción y arreglos encabezado por Yein González y Reggi ‘el auténtico’ quienes logran, junto a la interpretación de Xuxo, un repertorio lleno de pasión y sentimiento.

Yein cuida cada detalle en la grabación de las voces y Reggi, trabaja de la mano de músicos y productores cubanos y colombianos, velando por un sonido salsero que también incorpore el toque urbano que ha caracterizado a Xuxo en su carrera.

El resultado son versiones que han calado en el gusto de los fanáticos por brindar frescura a estos clásicos.

“Este proyecto refleja mi amor por la salsa, pero también incluye un poco de lo que hago como artista urbano, todo hecho desde el respeto por esos maestros y esas canciones que marcaron mi vida y a quienes quise rendir tributo”, comenta Xuxo.

Deseándote está disponible en plataformas digitales y también la puedes disfrutar en tu emisora favorita.