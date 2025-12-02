Lele Pons presume a las famosas “tías” de su hija Eolísa

Suscríbete a nuestros canales

La vida de Lele Pons dio un giro lleno de ternura tras convertirse en madre de la pequeña Eloísa, fruto de su unión con Guaynaa en julio de 2025 y, recientemente, la creadora de contenido abrió las puertas del amor y la alegría con una serie de fotos que enamoraron a sus fans.

Desde que anunció su embarazo, la criolla ha contado con el apoyo no solo de sus fans sino de múltiples celebridades que festejaron la llegada de un nuevo miembro a la familia Santiago Pons, por lo que muchas de esas personas se convirtieron en seres queridos para los nuevos padres.

La lujosa publicación de Lele Pons

En su último post que tituló: “Las tías”, Lele compartió imágenes de sus famosas amigas que no dudaron en celebrar la llegada de la bebé. Entre ellas destacan Shakira y Tini Stoessel, quienes ya se sumaron al club de tías orgullosas y posaron con la pequeña.

Las imágenes muestran a la barranquillera muy entusiasmada con la bebé en sus brazos cuando fue a visitar a su madre para llevarle un lindo ramo de rosas. También vemos a Anitta, quien además, es madrina de la recién nacida.

Desde la reunión de Shakira por su video “Soltera” hemos visto a Lele compartir con otras figuras como Greeicy y Eliane Gallero, a quienes también le presentó a su bebé y hasta se tomaron una foto frente al espejo con ella.

Eloísa revoluciona las redes sociales

Cuando Lele y Guaynaa revelaron la llegada de Eloísa el 27 de julio, con una simple foto anunciando su nacimiento, muchos sintieron que comenzaba un nuevo capítulo luminoso en sus vidas. Desde entonces, la pareja ha dejado entrever fragmentos de esa nueva realidad.

En agosto, Lele celebró el primer mes de la bebé compartiendo fotos con pijamas a juego, miradas llenas de amor y pequeños detalles cotidianos. Esa galería no solo generó ternura, sino que confirmó lo feliz que estaba viviendo su maternidad.

Pero más allá de lo adorable, esta maternidad ha significado para Lele un cambio profundo, pues, ha dicho sentirse más paciente, dedicada y consciente de su papel como madre. Una transformación que ella misma ha descrito como un “despertar de amor”.