La polémica reacción de Andrea Meza con el triunfo de Fátima Bosch ¿Descontenta?

El triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 se ha visto manchado por un supuesto “fraude” que cantaron los fanáticos presentes en el Impact Arena de Tailandia. Una de las reacciones más polémicas ha sido la de Andrea Meza, Miss Universo 2020.

A pesar de haber ganado su compatriota, tal parece que la juez mexicana, al igual que muchos quedó sorprendida con el resultado que se emitió en vivo. Luego de la coronación de la tabasqueña, ha salido a relucir una cantidad de videos, en donde se evidencia el descontento.

Andrea Meza desconcertada

Un material audiovisual difundido por un fanático se ve a Andrea Meza en su asiento, mientras analizaba la reacción del público y, por supuesto, a la nueva Miss Universo. Sin embargo, para muchos es extraño que la presentadora de Telemundo no celebrar el triunfo de su compatriota.

Además, cabe destacar que en el video solo se muestra a la exreina de belleza en su puesto asignado como parte del jurado, mientras la ausencia de los otros se hizo sentir.

Un triunfo manchado por un supuesto fraude

Si bien la representante de México logró hacerse sentir durante la competencia, para los espectadores del certamen no fue suficiente para quedar en el top final.

Algunos señalan que su preliminar no fue la mejor, mientras otras candidatas destacaran en la actividad previa. De igual manera, durante la transmisión en vivo del Miss Universo 2025, delegadas como Costa de Marfil, Venezuela, Guadalupe, Filipinas y Tailandia, quien logró ser primera finalista, se impusieron de principio a fin.

Por su puesto, el resultado causó molestia en la audiencia, quienes al finalizar la edición 74, abuchearon a la actual soberana de la belleza.