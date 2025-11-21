Hija de Lili Estefan sin pena ni gloria en el Miss Universo 2025

Suscríbete a nuestros canales

Lina Teresa Luaces Miss Cuba en el Miss Universo 2025, se tuvo que conformar con solo llegar al top 12 de la justa universal. Aunque se había hablado de un supuesto favor para impulsar a la modelo, no le fue posible llegar al tan anhelado top 5.

Fuera top 5

Lili Estefan, conductora del popular programa “El Gordo y la Flaca”, estuvo desde el primer día de concentración en Tailandia con su hija, apoyándola en todo lo referente al certamen más importante del mundo.

Estefan estuvo en primera fila alentando a su pequeña en llevarse esa primera corona para Cuba, país que debutó el año pasado en el Miss Universo también siendo parte de las semifinalistas.

Sin embargo, Lina no se lazó anoche con la corona de perlas, pero siendo la ganadora sentimental para su famosa progenitora, quien se pronunció en redes sociales con un hermoso mensaje de amor y orgullo.

Mensaje de Lili

La conductora posteó un video de todo lo que fue la participación de la joven en el certamen en las etapas de opening, traje de baño y gala.

“Me siento tan orgullosa de ti. Dejaste el nombre de Cuba muy en alto. Nos representaste con amor, elegancia, disciplina y resiliencia. Te amo mi chiquitica bella", escribió, recibiendo mensajes de cariño por parte de Viviana Gibelli, Clarissa Molina, Daniela Di Giacomo, María Celeste Arrarás, Elizabeth Gutiérrez, entre otros.