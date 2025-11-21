Franklin Salomón se las canta a Osmel Sousa por comentarios sobre el Miss Universo 2025

Suscríbete a nuestros canales

La calentura en redes sociales por el triunfo de Fátima Bosch en el Miss Universo 2025 no ha cesado. Uno de los más criticados ha sido el cubano Osmel Sousa, quien con anterioridad ya había asomado cómo quedarían los resultados.

El conocido ‘Zar de la Belleza’ que recientemente salió de la máxima organización de belleza, aseguraba que, México y Tailandia quedarían tomadas de mano, escenario que finalmente se cumplió.

Uno de los que tras finalizar el evento salió criticando sus palabras fue el estilista venezolano, Franklin Salomón, afirmando que, Sousa ya sabía la “tramoya” que se avecinaba en el concurso.

Franklin Salomón estalla contra Osmel

En su perfil de Instagram, Salomón compartió los videos de Osmel en el que muy entusiasmado señalaba a México y Tailandia y gritaba: “¡Yo se los dije!”, para bajarle los humos, Franklin le respondió de manera contundente.

“Por ahí acabo de ver al señor Osmel Sousa diciendo que esto era lo que él decía, no es que lo que tú decías era lo que tú decías Osmel, sino que tú conoces la tramoya de los concursos de belleza”, apuntó el estilista.

En este sentido, el criollo dejó claro, cuál tenía que ser el cuadro final, a su juicio: “Si es un concurso justo, la ganadora era Venezuela y la primera finalista era Costa de Marfil. Entonces eso era así”.

En el mismo video, el profesional asegura que, el triunfo de Fátima Bosch fue parte de un show.

“No sé cuál fue el show que armaron con Nawat y todo ese show y ese escándalo para que esta niña ganara porque primero fue la más floja del concurso, la respuesta no la dio, la otra tampoco, entonces… ¿Hasta cuándo los concursos de belleza y la tramoya?”, aseveró.

El polémico triunfo de Miss México

Cuando ya habían pasado unas 3 horas del concurso, la Organización Miss Universo dio como ganadora a la tabasqueña Fátima Bosch, una modelo que causó sensación al inicio de la concentración, pero no precisamente por su buen desempeño.

En una reunión con Nawat Itsaragrisil, la reina de belleza fue “atacada” por el asiático y eso la colocó en el ojo público, sin embargo, nunca fue favorita por los amantes del mencionado templete.

Pese a no haber tenido la actuación más impactante durante la noche final, Bosch se quedó con el codiciado título, provocando una revolución en redes sociales y en el mismo Impact Arena de Bangkok, donde miles de asistentes gritaron: “¡Fraude!”. Lo demás… es historia.