LVBP

LVBP: Leandro Cedeño suma más números en la final con Magallanes y huele a MVP

El de Guatire tuvo otra destacadísima actuación con el madero para apoyar a la Nave en el cuarto juego de la final

Por

Theoscar Mogollón González
Sabado, 31 de enero de 2026 a las 11:31 pm
LVBP: Leandro Cedeño suma más números en la final con Magallanes y huele a MVP
Foto: @magallanesbbc
Suscríbete a nuestros canales

La final de la temporada 2025-2026 de la LVBP está en jaque, ya que en la noche de este sábado Navegantes del Magallanes se impuso por tercera ocasión a Caribes de Anzoátegui, esta vez por 14 a 5. Y es que uno de los peloteros responsables de esa situación es Leandro Cedeño, cuyos números lo perfilan como un potencial ganador al MVP.

NOTAS RELACIONADAS

Cedeño y las nuevas marcas en Magallanes

Para este cuarto compromiso, el oriundo de Guatire vivió otra gran noche a nivel ofensivo que fue clave para la Nave. En esta ocasión terminó de 3-2 con doble, jonrón, cinco carreras impulsadas, dos anotadas y dos bases por bolas.

Su primer aporte llegó en el cuarto capítulo con una conexión de dos bases que remolcó a Wilfredo Tovar y Carlos Sepúlveda. Luego, en el séptimo encendió todo el José Bernardo Pérez de Valencia con un gigantesco cuadrangular que desapareció por el jardín izquierdo, llevándose a Sandy León y a Sepúlveda hasta el home.

Es así como Leandro Cedeño continúa aumentado sus estadísticas con Navegantes del Magallanes en esta final. Y es que ya igualó el tope de cuatro vuelacercas de un refuerzo del equipo carabobeño en estas instancias, además que con sus 12 carreras remolcadas fijó un nuevo récord en la franquicia también para un pelotero en calidad de refuerzo.

De mantener esa misma línea productiva, y en caso de que los filibusteros sean los campeones de la presente campaña, muy seguramente el mirandino tendrá todo a su favor para convertirse en el MVP de la fase final. 

Números de Leandro Cedeño en la final 2025-2026 de la LVBP

  • 4 juegos
  • 16 turnos al bate
  • 6 hits
  • 1 doble
  • 4 jonrones
  • 12 carreras impulsadas
  • 6 carreras anotadas
  • 4 bases por bolas
  • 2 ponches
  • .375 AVG
  • .500 OBP
  • 1.188 SLG
  • 1.688 OPS

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada LVBP
Sabado 31 de Enero de 2026
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Beisbol