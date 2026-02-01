LVBP: Leandro Cedeño suma más números en la final con Magallanes y huele a MVP

Suscríbete a nuestros canales

La final de la temporada 2025-2026 de la LVBP está en jaque, ya que en la noche de este sábado Navegantes del Magallanes se impuso por tercera ocasión a Caribes de Anzoátegui, esta vez por 14 a 5. Y es que uno de los peloteros responsables de esa situación es Leandro Cedeño, cuyos números lo perfilan como un potencial ganador al MVP.

Cedeño y las nuevas marcas en Magallanes

Para este cuarto compromiso, el oriundo de Guatire vivió otra gran noche a nivel ofensivo que fue clave para la Nave. En esta ocasión terminó de 3-2 con doble, jonrón, cinco carreras impulsadas, dos anotadas y dos bases por bolas.

Su primer aporte llegó en el cuarto capítulo con una conexión de dos bases que remolcó a Wilfredo Tovar y Carlos Sepúlveda. Luego, en el séptimo encendió todo el José Bernardo Pérez de Valencia con un gigantesco cuadrangular que desapareció por el jardín izquierdo, llevándose a Sandy León y a Sepúlveda hasta el home.

Es así como Leandro Cedeño continúa aumentado sus estadísticas con Navegantes del Magallanes en esta final. Y es que ya igualó el tope de cuatro vuelacercas de un refuerzo del equipo carabobeño en estas instancias, además que con sus 12 carreras remolcadas fijó un nuevo récord en la franquicia también para un pelotero en calidad de refuerzo.

De mantener esa misma línea productiva, y en caso de que los filibusteros sean los campeones de la presente campaña, muy seguramente el mirandino tendrá todo a su favor para convertirse en el MVP de la fase final.

Números de Leandro Cedeño en la final 2025-2026 de la LVBP